W sondażu SW Research dla „Rzeczpospolitej” zapytano ankietowanych o ocenę sposobu wykorzystania przez rząd środków z KPO. Wyniki nie pozostawiają żadnych wątpliwości - dominują w nich negatywne opinie.
Sprawa wypłaty środków z KPO stała się w ostatnim czasie jedną z najgorętszych kwestii w polskiej debacie publicznej. Pojawiły się kontrowersje związane ze wspieraniem ze środków pochodzących z programu reprezentantów branży hotelarsko-gastronomicznej w kwocie 1,2 mld zł. Ujawniono jednak, że w procesie dystrybucji środków finansowych doszło do przeznaczania ich na cele, które mogą budzić pewne wątpliwości co do zgodności z uprzednimi założeniami pomocy dla tej branży.
Okazuje się, że pośród projektów dofinansowania znalazły się m. in. zakup konsoli do gier, jachtów czy jacuzzi. Wyszczególniono też chociażby budowę oranżerii w kebabie, słynne solarium w pizzerii, zakup kryptowalut a także kluby dla swingersów.
Całą kwestię prześwietla już prokuratura, zaś Komisja Europejska żąda od polskich władz dokładnych wyjaśnień. Polski resort funduszy i rozwoju regionalnego póki co wstrzymał wypłaty środków dla firm z sektora gastronomiczno-hotelarskiego do chwili, gdy skontrolowane zostaną umowy i wyjaśnione będą wszelkie nieprawidłowości w zakresie dysponowania pieniędzmi z KPO.
Wpływ na postrzeganie rządu
W sondażu SW Research dla „Rzeczpospolitej” zapytano, czy kontrowersje związane z wypłatą środków z KPO reprezentantom branży hotelarsko-gastronomicznej wpłynęły na postrzeganie rządu przez ankietowanych.
Większość ludzi, bo 38,6 proc. stwierdziło, że patrzy teraz na rząd Donalda Tuska gorzej niż przed wybuchem sprawy, zaś 30,3 proc. zaznaczyło, że opinia o rządzie nie uległa u nich pogorszeniu.
Zaledwie 8,1 proc. wskazało, że po całej sprawie rząd Tuska urósł w ich oczach, natomiast 23 proc. ankietowanych przyznało, że o całej sprawie z kontrowersyjnym wydatkowaniem środków z KPO nie słyszało.
Negatywna ocena procedury
SW Research pytało też respondentów o ocenę sposobu wykorzystania przez rząd środków z KPO.
Większość ankietowanych (36,9 proc.) negatywnie oceniła sposób dysponowania pieniędzmi z KPO, a aż 33,2 proc. stwierdziło, że ma zbyt mało informacji na ten temat, by móc się wypowiedzieć.
Zaledwie 16,2 proc. badanych Polaków oceniło sposób rozdzielania pieniędzy jako pozytywny, natomiast 13,7 proc. nie ma zdania w tej sprawie.
Sposób wykorzystania pieniędzy z KPO postrzega negatywnie co trzecia kobieta (34 proc.) i czterech na dziesięciu mężczyzn. Ze względu na wiek taką opinię najczęściej podzielają badani w wieku od 35 do 49 lat (50 proc.). Z uwagi na poziom edukacji jest to odpowiedź najpopularniejsza wśród osób z wyższym wykształceniem (42 proc.). Sposób dysponowania środkami za niewłaściwy uważa co druga osoba o dochodach wyższych niż 7000 zł netto i ponad czterech na dziesięciu respondentów (44 proc.) z największych miast
— zaznaczyła Małgorzata Bodzon, senior project manager w SW Research.
maz/"Rzeczpospolita"
