„Kwiaty biało-czerwone powinny znaleźć się wszędzie tam, gdzie przelewali krew polscy żołnierze, bo oni ginęli dla Polski niepodległej, suwerennej i wolnej” - powiedział na antenie Telewizji wPolsce24 poseł PiS Andrzej Kryj.
Andrzej Kryj na pytanie, czy Radosław Sikorski, jego małżonka, ale także premier Donald Tusk powinni przeprosić prezydenta Stanów Zjednoczonych za słowa, które w przestrzeni publicznej padały, wskazał, że „powinni zrobić wszystko, aby to złe wrażenie, które zostało po wypowiedziach pana premiera Tuska na temat tego zwerbowania przed 30 laty Donalda Trumpa przez służby rosyjskie, zniknęło”.
Powinni przynajmniej wyrazić słowa ubolewania, że takie coś nastąpiło. Nie wiem, czy w dyplomacji słowo „przepraszam” jest w tym momencie słowem funkcjonującym, ale narobiono…
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/737974-brak-kwiatow-na-monte-cassino-skandaliczna-sytuacja