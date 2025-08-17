Marcin Przydacz z kancelarii prezydenta, przekazał w niedzielę, że nie może potwierdzić, że doszło do „pełnej zgody” w sprawie roszczeń Rosji dotyczących ukraińskiego Donbasu.
Jak podał wczoraj brytyjski dziennik „Financial Times”, Putin w rozmowie z Trumpem zażądał przejęcia obwodu donieckiego we wschodniej Ukrainie, stawiając to jako warunek zakończenia wojny. Podobną informację podał amerykański „New York Times”, który dodał, że Trump poparł plan oddania kontrolowanych przez Ukrainę części Donbasu w zamian za zawieszenie broni i zamrożenie linii frontu.
Enigmatyczne słowa Przydacza
Dzisiaj na antenie TVN24 szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej (BPM) Marcin Przydacz pytany był o kulisy rozmowy Donalda Trumpa z europejskimi liderami, w tym z Karolem Nawrockim. Przydacz poinformował, że był świadkiem tej rozmowy, lecz nie może zdradzić jej szczegółów. Spytany o ewentualne ustalenia ws. przejęcia przez Rosję terenu Donbasu odparł, że nie może potwierdzić, iż „doszło tutaj do zgody pełnej na tego typu żądania”.
Zwrócił przy tym uwagę, że Rosja „od dawna wskazuje na chęć pełnej okupacji Donbasu”. Zauważył, że obecnie pod kontrolą rosyjską jest ok. 75-80 proc. tego terytorium, a pozostałe „20-25 proc. to są kluczowe ośrodki obrony ukraińskiej”.
Jego zdaniem jasne jest, że nie każda strona będzie zadowolona z efektów negocjacji, gdyż taka jest ich natura.
Ja nie wiem, czy one zostaną doprowadzone finalnie do korzystnego wyniku, ja uważam osobiście, że nie można spowodować sytuacji, w której Rosja wyszłaby w jakikolwiek sposób zwycięska z tych negocjacji
— podkreślił.
Kto da gwarancje?
Szef prezydenckiego BPM odniósł się też do doniesień agencji AFP o tym, iż Stany Zjednoczone zaoferowały wczoraj Ukrainie gwarancje bezpieczeństwa podobne do art. 5 NATO, ale bez formalnego członkostwa w Sojuszu. Artykuł piąty stanowi, że zbrojny atak na jednego z sojuszników będzie traktowany jak atak na wszystkich. Jego zdaniem mogą one rzeczywiście być kluczowe i zapewnić stabilność w regionie.
Pytanie: kto te gwarancje da i w jakiej formule one będą zabezpieczone?
— spuentował.
