Wicepremier, minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski będzie uczestniczył w dzsiejszym spotkaniu „koalicji chętnych” zaplanowanym na godz. 15; będzie reprezentował Polskę - poinformował PAP rzecznik resortu Paweł Wroński.
Chodzi o zaplanowane na dzisiaj o godz. 15 czasu polskiego spotkanie przywódców państw wchodzących w skład „koalicji chętnych” przed wylotem prezydenta Ukrainy do USA. W wideokonferencji udział wziąć ma także szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen, a tematem rozmów mają być kolejne etapy rozmów pokojowych w sprawie wojny na Ukrainie.
Zełenski uda się jutro na zaproszenie prezydenta USA do Waszyngtonu. W spotkaniu w Białym Domu uczestniczyć będą także prezydent Francji Emmanuel Macron, prezydent Finlandii Alexander Stubb i sekretarz generalny NATO Mark Rutte
— poinformowały dziś władze Francji, Finlandii i NATO.
Wcześniej udział potwierdzili także szefowa KE i kanclerz Niemiec Friedrich Merz.
Koalicja chętnych
Przedwczoraj prezydent USA Donald Trump spotkał się z prezydentem Rosji Władimirem Putinem. Swoje spotkanie na Alasce określili jako „konstruktywne”, ale po zakończonych rozmowach nie podali konkretnych uzgodnień. Trump zrelacjonował przebieg szczytu europejskim przywódcom podczas spotkania online. W rozmowie uczestniczył prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski, a Polskę reprezentował prezydent Karol Nawrocki.
Później europejscy liderzy naradzali się we własnym gronie. Po spotkaniu, w którym wziął udział premier Donald Tusk, ukazało się wspólne oświadczenie sygnowane przez przewodniczącą Komisji Europejskiej Ursulę von der Leyen, szefa Rady Europejskiej Antonio Costę i liderów sześciu krajów europejskich, w tym szefa polskiego rządu.
Następnym krokiem muszą być dalsze rozmowy z udziałem prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego
— czytamy w stanowisku.
„Koalicja chętnych” została zawiązana 2 marca z inicjatywy premiera Wielkiej Brytanii Keira Starmera w celu opracowania kompleksowego planu wsparcia dla Ukrainy. Należą do niej 33 państwa.
CZYTAJ TEŻ:
— Gorąco przed szczytem Trump-Putin. Liderzy unijnych państw: „Nigdy nie zaufamy prezydentowi Rosji”. Domagają się obecności Zełenskiego
— Zełenski spotka się z Trumpem. Europa chce pomóc w rozmowach. „Wysyła do stolicy USA ważnych polityków, aby wesprzeć Kijów”
— TYLKO U NAS. Amerykanie nie chcą rozmawiać z Tuskiem. Były wiceszef MSZ: Premierem dzisiaj jest niestety człowiek, który bardzo dużo napsuł
maz/PAP
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/737969-sikorski-bedzie-uczestniczyl-w-spotkaniu-koalicji-chetnych
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.