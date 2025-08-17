Radosław Sikorski będzie dziś uczestniczył w spotkaniu "koalicji chętnych". Tematem mają być kolejne etapy rozmów pokojowych

  • Polityka
  • opublikowano:
Czytaj więcej Subskrybuj 50% taniej
Sprawdź Radosław Sikorski / autor: Fratria
Radosław Sikorski / autor: Fratria

Wicepremier, minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski będzie uczestniczył w dzsiejszym spotkaniu „koalicji chętnych” zaplanowanym na godz. 15; będzie reprezentował Polskę - poinformował PAP rzecznik resortu Paweł Wroński.

Chodzi o zaplanowane na dzisiaj o godz. 15 czasu polskiego spotkanie przywódców państw wchodzących w skład „koalicji chętnych” przed wylotem prezydenta Ukrainy do USA. W wideokonferencji udział wziąć ma także szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen, a tematem rozmów mają być kolejne etapy rozmów pokojowych w sprawie wojny na Ukrainie.

Zełenski uda się jutro na zaproszenie prezydenta USA do Waszyngtonu. W spotkaniu w Białym Domu uczestniczyć będą także prezydent Francji Emmanuel Macron, prezydent Finlandii Alexander Stubb i sekretarz generalny NATO Mark Rutte

— poinformowały dziś władze Francji, Finlandii i NATO.

Wcześniej udział potwierdzili także szefowa KE i kanclerz Niemiec Friedrich Merz.

Koalicja chętnych

Przedwczoraj prezydent USA Donald Trump spotkał się z prezydentem Rosji Władimirem Putinem. Swoje spotkanie na Alasce określili jako „konstruktywne”, ale po zakończonych rozmowach nie podali konkretnych uzgodnień. Trump zrelacjonował przebieg szczytu europejskim przywódcom podczas spotkania online. W rozmowie uczestniczył prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski, a Polskę reprezentował prezydent Karol Nawrocki.

Później europejscy liderzy naradzali się we własnym gronie. Po spotkaniu, w którym wziął udział premier Donald Tusk, ukazało się wspólne oświadczenie sygnowane przez przewodniczącą Komisji Europejskiej Ursulę von der Leyen, szefa Rady Europejskiej Antonio Costę i liderów sześciu krajów europejskich, w tym szefa polskiego rządu.

Następnym krokiem muszą być dalsze rozmowy z udziałem prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego

— czytamy w stanowisku.

„Koalicja chętnych” została zawiązana 2 marca z inicjatywy premiera Wielkiej Brytanii Keira Starmera w celu opracowania kompleksowego planu wsparcia dla Ukrainy. Należą do niej 33 państwa.

CZYTAJ TEŻ:

Gorąco przed szczytem Trump-Putin. Liderzy unijnych państw: „Nigdy nie zaufamy prezydentowi Rosji”. Domagają się obecności Zełenskiego

Zełenski spotka się z Trumpem. Europa chce pomóc w rozmowach. „Wysyła do stolicy USA ważnych polityków, aby wesprzeć Kijów”

TYLKO U NAS. Amerykanie nie chcą rozmawiać z Tuskiem. Były wiceszef MSZ: Premierem dzisiaj jest niestety człowiek, który bardzo dużo napsuł

maz/PAP

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych