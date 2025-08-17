WIDEO

Prezydent Nawrocki w Godziszowie o pierwszych dniach w nowej roli. "Były one pełne pracy i takie będzie najbliższe pięć lat"

  • Polityka
  • opublikowano:
  • aktualizacja:
Sprawdź Karol Nawrocki w Godziszowie / autor: PAP/Wojtek Jargiło
Karol Nawrocki w Godziszowie / autor: PAP/Wojtek Jargiło

Prezydent Karol Nawrocki na spotkaniu z mieszkańcami gminy Godziszów w województwie lubelskim podsumował złożone projekty inicjatyw ustawodawczych. „Wśród nich jest także zwolnienie z PIT rodziców dwójki i więcej dzieci. Rodzina jest najważniejszą komórką społeczną. Nie ma Polski bez polskich rodzin” – mówił.

Jestem zdumiony, wdzięczny i bardzo cieszę się, że jestem z państwem w Godziszowie. Przyjechałem, żeby wam przede wszystkim podziękować za rekordowe poparcie mojego programu i mojej osoby w wyborach prezydenckich

— mówił Karol Nawrocki.

94,66 proc. robi na mnie wielkie wrażenie i dziękuję wam za to. Ale to też dla mnie zaszczyt i wielkie zobowiązanie, ponieważ mi zaufaliście. Mam nadzieję, że te 10 dni pokazało, że mam zamiar realizować swoje obietnice i ciężko dla was pracować

— podkreślił.

W herbie Godziszowa są dwie złote piękne pszczoły i to pokazuje nie tylko to, że jesteście bardzo prawdziwi, ale również to, że ta ziemia stoi rolnikami i pszczelarstwem. To wyraźny sygnał, że potrzebujecie prezydenta, który będzie dbał o naszą ziemię i płody rolne

— zauważył prezydent.

„Nie są to już tylko słowa”

Dziękuję za tak wielkie poparcie i za to, że tutaj nie sam Karol Nawrocki, ale plan na XXI wiek dla Polski zyskał tak wielką akceptację

— mówił prezydent.

Zadaniem prezydenta jest dbanie o polskiego rolnika. Ostatnie 10 dni to były dni pełne pracy i takie będzie najbliższe pięć lat. Przedstawiłem już ustawy rolne, dając polskiemu rządowi możliwość zareagowania na to, co nam grozi, a więc na Zielony Ład czy umowę Mercosur

— zaznaczył Karol Nawrocki.

W tej inicjatywie jest także próba przedłużenia moratorium na zakaz wykupu polskiej ziemi, ponieważ tyle Polski, ile naszej ziemi i ziemia polska musi być w rękach polskiego rolnika. Nie są to już tylko słowa, ale konkretne projekty inicjatyw ustawodawczych. Wśród inicjatyw ustawodawczych jest także zwolnienie z PIT rodziców dwójki i więcej dzieci. Rodzina jest najważniejszą komórką społeczną. Nie ma Polski bez polskich rodzin

— powiedział prezydent.

I ten pierwszy wielki projekt – Centralny Port Komunikacyjny, do którego już także wróciłem. Uważam, że musimy marzyć o rzeczach wielkich. Polska musi być centrum komunikacji w całej europie. Potrzebujemy Centralnego Portu Komunikacyjnego. Jest jedna Polska. Nie ma Polski „A” i „B”

— zapewnił Karol Nawrocki.

Dodał, że będzie prezydentem „Polek i Polaków”; ich głosem.

Tak jak Wy byliście ze swoim kandydatem na urząd prezydenta Polski, tak prezydent Polski będzie z Wami (…); bo ja swój urząd i swoją misję traktuję właśnie w ten sposób, aby podnosić w imieniu tych, którzy mnie wybrali, sprawy ważne dla Polaków

— mówił.

