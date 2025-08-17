Prezydent Karol Nawrocki na spotkaniu z mieszkańcami gminy Godziszów w województwie lubelskim podsumował złożone projekty inicjatyw ustawodawczych. „Wśród nich jest także zwolnienie z PIT rodziców dwójki i więcej dzieci. Rodzina jest najważniejszą komórką społeczną. Nie ma Polski bez polskich rodzin” – mówił.
Jestem zdumiony, wdzięczny i bardzo cieszę się, że jestem z państwem w Godziszowie. Przyjechałem, żeby wam przede wszystkim podziękować za rekordowe poparcie mojego programu i mojej osoby w wyborach prezydenckich
— mówił Karol Nawrocki.
94,66 proc. robi na mnie wielkie wrażenie i dziękuję wam za to. Ale to też dla mnie zaszczyt i wielkie zobowiązanie, ponieważ mi zaufaliście. Mam nadzieję, że te 10 dni pokazało, że mam zamiar realizować swoje obietnice i ciężko dla was pracować
— podkreślił.
W herbie Godziszowa są dwie złote piękne pszczoły i to pokazuje nie tylko to, że jesteście bardzo prawdziwi, ale również to, że ta ziemia stoi rolnikami i pszczelarstwem. To wyraźny sygnał, że potrzebujecie prezydenta, który będzie dbał o naszą ziemię i płody rolne
— zauważył prezydent.
„Nie są to już tylko słowa”
Dziękuję za tak wielkie poparcie i za to, że tutaj nie sam Karol Nawrocki, ale plan na XXI wiek dla Polski zyskał tak wielką akceptację
— mówił prezydent.
Zadaniem prezydenta jest dbanie o polskiego rolnika. Ostatnie 10 dni to były dni pełne pracy i takie będzie najbliższe pięć lat. Przedstawiłem już ustawy rolne, dając polskiemu rządowi możliwość zareagowania na to, co nam grozi, a więc na Zielony Ład czy umowę Mercosur
— zaznaczył Karol Nawrocki.
W tej inicjatywie jest także próba przedłużenia moratorium na zakaz wykupu polskiej ziemi, ponieważ tyle Polski, ile naszej ziemi i ziemia polska musi być w rękach polskiego rolnika. Nie są to już tylko słowa, ale konkretne projekty inicjatyw ustawodawczych. Wśród inicjatyw ustawodawczych jest także zwolnienie z PIT rodziców dwójki i więcej dzieci. Rodzina jest najważniejszą komórką społeczną. Nie ma Polski bez polskich rodzin
— powiedział prezydent.
I ten pierwszy wielki projekt – Centralny Port Komunikacyjny, do którego już także wróciłem. Uważam, że musimy marzyć o rzeczach wielkich. Polska musi być centrum komunikacji w całej europie. Potrzebujemy Centralnego Portu Komunikacyjnego. Jest jedna Polska. Nie ma Polski „A” i „B”
— zapewnił Karol Nawrocki.
Dodał, że będzie prezydentem „Polek i Polaków”; ich głosem.
Tak jak Wy byliście ze swoim kandydatem na urząd prezydenta Polski, tak prezydent Polski będzie z Wami (…); bo ja swój urząd i swoją misję traktuję właśnie w ten sposób, aby podnosić w imieniu tych, którzy mnie wybrali, sprawy ważne dla Polaków
— mówił.
