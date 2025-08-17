„Dlaczego ci, których tak raziły fotki na molo czy na balkonie dzisiaj siedzą cicho?”- czy to pytanie zadał pierwszy z brzegu „silny razem”? Niestety nie, wpis o takiej treści zamieścił na platformie X Radosław Sikorski, wicepremier i minister spraw zagranicznych. „Lord z Chobielina najwyraźniej dalej błąka się w swojej wersji Alicji w Krainie Czarów - tyle że skutki ich dawnych halucynacji są jak najbardziej realne” - skomentował poseł PiS Marcin Romanowski.
Minister Radosław Sikorski chyba długo czekał na moment, gdy będzie mógł „odgryźć się” prawicy, zwłaszcza PiS (który jeszcze niedawno był odsądzany od czci i wiary przez dzisiejszą Koalicję Obywatelską m.in. za to, że popsuł relacje z Rosją, a dziś, w oczach tej samej grupy ludzi, jest partią „prorosyjską”) za wypowiedzi na temat jego zdjęć z Ławrowem na balkonie.
Dlaczego ci, których tak raziły fotki na molo czy na balkonie dzisiaj siedzą cicho?
— napisał na platformie X.
Bo im głupio
— ucieszył się mecenas Roman Giertych - ten sam, który rozpowszechniał dziwne teorie spiskowe, kiedy ówczesny polski premier i wicepremier krótko po rozpoczęciu pełnoskalowej rosyjskiej agresji na Ukrainę pojechali do Kijowa - jako pierwsi europejscy liderzy.
„Bałagan po chłopcach w krótkich, obsikanych spodenkach”
Radosław Sikorski, który postanowił kosztem Trumpa wybielać błędną politykę rządu, który współtworzył zapewne doskonale zdaje sobie sprawę, że amerykański przywódca zaprosił rosyjskiego dyktatora Władimira Putina, aby rozmawiać z nim o zakończeniu wojny. Wojny, którą Rosja zaczęła i może w jednej chwili ją zakończyć.
I na to właśnie zwrócił uwagę Marcin Romanowski, poseł PiS.
Lord z Chobielina najwyraźniej dalej błąka się w swojej wersji Alicji w Krainie Czarów - tyle że skutki ich dawnych halucynacji są jak najbardziej realne. Donald Trump właśnie próbuje zakończyć wojnę, która nie byłaby w ogóle możliwa bez ich „prywatnej inicjatywy” Nord Stream 2, bez układów na niemieckie polecenie Donalda Tuska et consortes z Rosją „taką jaka ona jest” i karmienia jej miliardami euro za tanie surowce. Jesteśmy po prostu świadkami sprzątania bałaganu po chłopcach w krótkich, obsikanych spodenkach
— napisał na platformie X.
Kiedy politykom i zwolennikom Koalicji Obywatelskiej przypomina się „reset” z Rosją w wydaniu poprzedniego rządu Donalda Tuska, jednym z tłumaczeń jest: „wtedy nie było wojny, wtedy to były inne czasy”. Zgadza się - od trzech lat na wschodzie mamy wojnę, której zakończenie byłoby korzystne dla wszystkich. Pytanie do tych ekspertów: jak zakończyć wojnę drogą dyplomatyczną, nie rozmawiając z obiema stronami: zarówno tą, która się broni, jak i tą, która jest agresorem? Co, jeżeli pewnego dnia dojdzie do rozmów między Putinem a Zełenskim? Czy przywódca Ukrainy też będzie w ich oczach „człowiekiem Rosji”?
