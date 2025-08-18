Paweł Szefernaker, szef gabinetu Prezydenta RP Karola Nawrockiego, na antenie Polsat News pokazał Bartoszowi Arłukowiczowi, europosłowi KO, jego ulotkę wyborczą, gdzie poparcia udzielał mu… Stanisław Gawłowski, niedawno skazany na 5 lat bezwzględnego więzienia. Była to odpowiedź na skłonność polityków Platformy Obywatelskiej do przemawiania z pozycji wyższości moralnej. Arłukowicz nie tylko znajomości z Gawłowskim się nie wstydzi, ale nawet zaczął bronić kolegi.
W trakcie kampanii przed wyborami prezydenckimi nie było dnia, żeby Koalicja Obywatelska i zaprzyjaźnione media nie podały kolejnej „rewelacji” o rzekomych powiązaniach obecnego prezydenta Karola Nawrockiego ze światem przestępczym. Również w kwestii polityków PiS ściganych przez prokuraturę przejętą przez obecny rząd przedstawiciele obecnej koalicji rządzącej, a zwłaszcza KO, lubią przemawiać z pozycji wyższości moralnej i ferować wyroki jeszcze przed rozstrzygnięciem sądu.
Gawłowski na ulotce
O tym, że politycy KO nie należą do osób, które mogą prawić przeciwnikom politycznym morały, przypomniał w Polsat News szef gabinetu prezydenta RP Paweł Szefernaker. U Bogdana Rymanowskiego prezydencki minister zaliczył ostrą wymianę zdań z europosłem KO Bartoszem Arłukowiczem.
Jeżeli chodzi o ludzi, których pan popiera. Ja mam tutaj ulotkę wyborczą pana, sprzed dwóch lat. Startował pan wtedy w Koszalinie na posła. I w środku tej ulotki jest pan Stanisław Gawłowski, pana kolega, którego pan popierał do Senatu. Parę tygodni temu skazany przez sąd na 5 lat bezwzględnego więzienia
— przypomniał Szefernaker.
Takie są wasze kadry, takie są wasze poparcia i naprawdę pan jest ostatnią osobą, która powinna mówić o kadrach i o wiarygodności
— dodał.
Arłukowicz próbował sprawę obrócić w żart, ale poczuł się też w obowiązku bronić kolegi.
Ja nie sądziłem, że pan nosi moją ulotkę wyborczą na sercu, ale cieszę się bardzo. Niech pan nie pogniecie, bo to jeden z ostatnich egzemplarzy. A co do Gawłowskiego był, jest i będzie moim kolegą, a przed nim sąd apelacyjny. Niech pan nie wydaje wyroków
— odpowiedział europoseł KO.
Przypomnijmy, że Bartosz Arłukowicz w niewybrednych słowach atakował panią Annę Wójcik, byłą dyrektor Biura Prezesa Rady Ministrów (za rządów Mateusza Morawieckiego), matkę 13-letniego autystycznego dziecka, przetrzymywaną przez ponad dwa miesiące w areszcie wydobywczym.
