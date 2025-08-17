Prezydent oddał hołd pod pomnikiem Ofiar Rzezi Wołyńskiej - niedawno zdewastowanym. "Obowiązkiem jest pielęgnowanie pamięci"

Prezydent Karol Nawrocki pod pomnikiem Ofiar Rzezi Wołyńskiej
Prezydent Karol Nawrocki pod pomnikiem Ofiar Rzezi Wołyńskiej

Prezydent Karol Nawrocki odwiedził Domostawę, gdzie złożył wieniec pod pomnikiem upamiętniającym Ofiary Rzezi Wołyńskiej, podkreślając znaczenie pielęgnowania pamięci o tragicznych wydarzeniach z historii Polski.

Pomnik upamiętniający Ofiary Rzezi Wołyńskiej w Domostawie

Pomnik w Domostawie który ma przypominać o tragicznych wydarzeniach Rzezi Wołyńskiej i upamiętniać ofiary tego okresu. Inicjatywa lokalnej społeczności oraz historyków pozwoliła na stworzenie miejsca refleksji i pamięci, gdzie mieszkańcy i przyjezdni mogą oddać hołd ofiarom oraz uczyć się o bolesnych kartach historii Polski.

Prezydent spotyka się z Polakami

Prezydent Karol Nawrocki udał się na spotkanie z mieszkańcami Godziszowa Trzeciego - wizytę rozpoczął mszą św.

Przed dotarciem na miejsce głowa państwa zatrzymała się w Domostawie. Prezydent złożył wieniec pod pomnikiem Ofiar Rzezi Wołyńskiej.

Naszym prawem i obowiązkiem jest pielęgnowanie pamięci o Ofiarach ludobójstwa na Wołyniu

— czytamy we wpisie KPRP na platformie X.

Następnie Karol Nawrocki będzie uczestniczyć w Festiwalu Oręża Polskiego w Janowie Lubelskim.

