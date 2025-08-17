Prezydent Karol Nawrocki odwiedził Domostawę, gdzie złożył wieniec pod pomnikiem upamiętniającym Ofiary Rzezi Wołyńskiej, podkreślając znaczenie pielęgnowania pamięci o tragicznych wydarzeniach z historii Polski.
Pomnik upamiętniający Ofiary Rzezi Wołyńskiej w Domostawie
Pomnik w Domostawie który ma przypominać o tragicznych wydarzeniach Rzezi Wołyńskiej i upamiętniać ofiary tego okresu. Inicjatywa lokalnej społeczności oraz historyków pozwoliła na stworzenie miejsca refleksji i pamięci, gdzie mieszkańcy i przyjezdni mogą oddać hołd ofiarom oraz uczyć się o bolesnych kartach historii Polski.
Prezydent spotyka się z Polakami
Prezydent Karol Nawrocki udał się na spotkanie z mieszkańcami Godziszowa Trzeciego - wizytę rozpoczął mszą św.
Przed dotarciem na miejsce głowa państwa zatrzymała się w Domostawie. Prezydent złożył wieniec pod pomnikiem Ofiar Rzezi Wołyńskiej.
Naszym prawem i obowiązkiem jest pielęgnowanie pamięci o Ofiarach ludobójstwa na Wołyniu
— czytamy we wpisie KPRP na platformie X.
Następnie Karol Nawrocki będzie uczestniczyć w Festiwalu Oręża Polskiego w Janowie Lubelskim.
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/737962-prezydent-upamietnil-ofiary-pod-pomnikiem-rzezi-wolynskiej
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.