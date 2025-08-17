Na kanale Rymanowski Live na YouTube doszło do intersującej debaty na temat polityki bezpieczeństwa między byłym premierem Mateuszem Morawieckim a szefem think tanku Strategy&Future Jackiem Bartosiakiem. „Ja nie tylko widzę to jak jesteśmy wykorzystywani przez cały Zachód, akurat bardziej w kontekście gospodarczym przez Europę Zachodnią, bo Amerykanie byli trochę dalej, ale mówię o tym od 15-20 lat” - powiedział Morawiecki.
Jacek Bartosiak stwierdził, że najważniejszy jest sposób w jaki wydaje się pieniądze, nie zaś koniecznie sama ich ilość.
Moim zdaniem źle wydajemy pieniądze. Kwestia jest jeszcze głębsza, to znaczy to, w jaki sposób wydajemy, powinno wynikać z całej konstrukcji w kolejnej sekwencji ważności. Po pierwsze kierunek geopolityczny, jaki chcemy przyjąć, dlatego że siła zbrojna w tym odporność państwa będzie instrumentem polityki zagranicznej w następnych latach i polityki bezpieczeństwa i siła państwa będzie mierzona tym mierzona, w tym zdolność negocjacyjna. Już nie mówiąc tylko o samej wojnie, gdyby wybuchła, tylko też rola państwa np. czy jesteśmy na spotkaniu na Alasce czy nie jesteśmy. Nie bez przyczyny Europejczycy nie są tam, bo nie mają pewnych zdolności wojskowych i nie są gwarantem własnego bezpieczeństwa
— powiedział Jacek Bartosiak.
Wydatki na obronność
Stwierdził też, że nie jest istotny apel prezydenta Nawrockiego do premiera Tuska o to, by zwiększyć do 5 proc. wydatków PKB na obronność.
Moim zdaniem nie. Szczerze mówiąc jestem przekonany i mam to policzone w Strategy&Future, że sama Europa nie musiałaby wydawać 5%, żeby uzyskać wystarczające zdolności do tego, żeby powstrzymywać Rosję i mieć element negocjacyjny z Stanami Zjednoczonymi. Polska jest trochę w trudniejszej sytuacji z różnych powodów - zapóźnienia i układu kapitałowego w Europie, decyzyjności i położenia geograficznego, natomiast ważniejsze jest jak te pieniądze są wydawane i jakim instrumentem mają być Siły Zbrojne i co decyduje o zwycięstwie. Ja bym powiedział że decyduje o zwycięstwie przede wszystkim w przyszłości zmiana podejścia do tego jak społeczeństwo zapatruje się i czym jest względem odporności państwa i wojska
— dodał Bartosiak.
To nie tylko same pieniądze przeznaczone na armię się liczą, bo na przykład Izrael przeznacza niewiele więcej od nas i to w 2024 roku, bo w 2023 przeznaczał mniej. My przeznaczamy 38 miliardów dolarów, Izrael teraz 44 wcześniej 35, Turcja 25 miliardów dolarów, czyli mniej zdecydowanie od nas, a nie chciałbym, żeby polskie wojsko się spotkało dzisiaj z armią turecką czy z armią izraelską, bo mogłoby to się dla nich niedobrze skończyć. Trzeba popatrzeć na to troszeczkę inaczej, mianowicie nie tylko in-putem ale również out-putem, to znaczy nie tylko wkładem finansowym, ale też co z tego mamy, to znaczy jakiego typu uzbrojenie możemy wyprodukować u siebie w Polsce i jaki to ma wpływ na sektor cywilny
— wskazywał Morawiecki.
Suwerenne decyzje
Bartosiak podkreślał z kolei, że kluczowa jest zmiana mentalności, by polskie wojsko nie było nastawione jedynie na współdziałanie z armią amerykańską i zakupy uzbrojenia z USA.
Brakuje w państwie polskim i to jest wynik struktury III RP oraz tego jak system polityczny funkcjonuje, cała biurokracja państwowa z wiarą w koniec historii. Stawiam takie twierdzenie, że to, w jaki sposób państwo polskie wydaje w tej chwili na wojsko oraz jak brakuje temu wojsku realnej strategii koncepcji operacyjnej, jak ma być użyta i politycy nie wydają tego na realne zdolności Wojska Polskiego w założeniu, że będziemy prowadzić wojnę, zwłaszcza wojnę samodzielną. Pogodzenie się psychologiczne w celu obrony status quo, że musimy na przykład zapłacić amerykańskim koncernom i Amerykanom pokazać polityczny argument, że wydajemy 4-5 proc. PKB, żeby wykupić tą polisę bezpieczną. Uważam, że taki jest mindset to nie jest fighting force, to znaczy nie budujemy realnego wojska, które będzie miało wojnę, bo do tego trzeba byłoby zmienić stosunki międzyludzkie w tym wojsku, relacje, funkcjonowanie, awansowanie, sposób ćwiczeń, mentalność, że wojna samodzielna, a nie z Amerykanami. Również sposób zakupu nie uwzględnia nawet doświadczeń z wojny Ukrainy, nie tylko, jeżeli chodzi o dronowe pole walki itd. precyzję, ale samodzielności zadaniowania, że będziemy w wojnie nie z Amerykanami, tylko sami i najlepiej, żeby Amerykanie nie decydowali o przebiegu tej wojny, bo przecież to my wydajemy te pieniądze i to jest nasze bezpieczeństwo
— powiedział Bartosiak.
Były premier Mateusz Morawiecki stwierdził, że wyraźnie widać jak „cały Zachód nas wykorzystuje”.
Ja nie tylko widzę to jak jesteśmy wykorzystywani przez cały Zachód, akurat bardziej w kontekście gospodarczym przez Europę Zachodnią, bo Amerykanie byli trochę dalej, ale mówię o tym od 15-20 lat. My mówimy dużo w ostatnich kilku miesiącach o przyczynach wojen handlowych i mówimy, że wojny klasowe to są wojny handlowe i vice versa
— powiedział Morawiecki.
CZYTAJ TEŻ:
— Poważne ostrzeżenie! Morawiecki przestrzega przez militarnymi zakusami Niemiec. Nie bezpieczeństwo a dominacja
— Bartosiak o wydarzeniach w Białym Domu: „To demonstracja słabości Ameryki”. Skierował też apel do Tuska: „Musimy zmienić strategię”
maz/YouTube: Rymanowski Live
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/737951-debata-morawieckiego-z-bartosiakiem-padly-mocne-slowa
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.