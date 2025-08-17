Michał Kołodziejczak, kiedy już nie jest w rządzie Donalda Tuska, stwierdził, że obecnie forsowana ustawa wiatrakowa „jest zła”. Przyznał, że już dawno mówił premierowi, że ustawa ta jest przygotowana nieodpowiednio. „Pewnie, że jest zła. Ja sam mam od domu wiatrak 600 m i tych wiatraków jest około 30 wokół mojego domu i ja nie chcę mieszkać, i ludzie w Polsce nie chcą mieszkać między fabrykami prądu” - zaznaczył poseł i lider AgroUnii.
Były wiceminister rolnictwa zauważył, że ostrzegał premiera Tuska przed błędami w przygotowywanej ustawie wiatrakowej.
Premierowi Donaldowi Tuskowi dokładnie ponad półtora półtora roku temu zwracałem na to uwagę, za co on mi dziękował, że ta ustawa wiatrakowa wtedy półtora roku temu była przygotowywana nieodpowiednio
— mówił Kołodziejczak.
Niezadowolenie z ustawy wiatrakowej
Lider AgroUnii przyznał, że forsowana dziś ustawa wiatrakowa jest zła.
Pewnie, że jest zła. Ja sam mam od domu wiatrak 600 m i tych wiatraków jest około 30 wokół mojego domu i ja nie chcę mieszkać, i ludzie w Polsce nie chcą mieszkać między fabrykami prądu. Dzisiaj żeby ta ustawa była zrobiona dobrze, to Ministerstwo Energetyki powinno wysilić się i na przykład wziąć kartkę, mapę Polski i wyznaczyć gdzie są tereny do budowania wiatraków, żeby pan i ja i nasi obywatele wiedzieli, gdzie te wiatraki w ciągu 5, 10 lat mogą powstać, a nie, że pan sobie, panie redaktorze, kupi działkę i za chwilę panu 500 m od domu wybudują wiatrak i pan zarabiając dzisiaj w ciągu miesiąca tyle, że powiedzą: „To my panu damy jedną miesięczną wypłatę i po prostu się zamknij”. Niech ten wiatrak ci tam lata i chodzi
— podkreślił Michał Kołodziejczak.
Ciekawe, że taki radykalizm w ustach Michała Kołodziejczaka zagościł dopiero wówczas, gdy polityk odszedł z rządu Donalda Tuska.
