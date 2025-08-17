„Wystarczyło, że pojawił się prezydent Karol Nawrocki i część problemów polskiego sądownictwa samoczynnie ustępuje” - stwierdziła w swoim wpisie przewodnicząca KRS sędzia Dagmara Pawełczyk-Woicka. Co dokładnie się stało? Jak wskazała, chodzi o „koniec wyłączania i uchylania wyroków sędziom powołanym po 2018 roku”.
Sędzia Pawełczyk-Woicka dołączyła do swojego wpisu zdjęcia dokumentu. Dotyczy on jednej ze spraw, w której „prokurator złożył wniosek o wyłączenie sędziego referenta od orzekania w tej sprawie z uwagi na uzasadnione wątpliwości co do jego bezstronności w sprawie”. Wniosek nie został uwzględniony.
A jakież to „wątpliwości” miał prokurator? Otóż - jak wyjaśniła przewodnicząca KRS - chodzi o sędziego, powołanego po 2018 roku. Takich sędziów obóz Donalda Tuska i jego koalicjantów określa obraźliwie i całkowicie bezprawnie „neo-sędziami”.
Wystarczyło, że pojawił się prezydent Karol Nawrocki i część problemów polskiego sądownictwa samoczynnie ustępuje. Koniec wyłączania i uchylania wyroków sędziom powołanym po 2018 roku. Rzecz dotyczy szefa biura KRS, mojego bliskiego współpracownika. Z uzasadnienia: „Suweren zamanifestował w określony sposób swój stosunek m.in. do potrzeby systemowego uregulowania statusu tej grupy sędziów
— napisała przewodnicząca Krajowej Rady Sądownictwa w serwisie X.
Nie wierzę, sędzia orzeka zależnie od wyborów prezydenckich… A wystarczyło szanować ustawy i orzeczenia TK Z drugiej strony jeden z kasty, co przyznał, co inni robili ubierając w piórka „praworządności”
— skomentował sędzia Maciej Nawacki.
Przypomnijmy tylko, że jednym z najbardziej bulwersujących przypadków próby podważenia statusu legalnie powołanego sędziego dotyczył… uchylenia wyroku dożywocia dla zabójcy trzech kobiet Mariusza G., nazywanego „Krwawym Tulipanem”. Tak sędziowie „bawili się” bowiem w politykę, kosztem obywateli i państwa.
