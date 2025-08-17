Publicysta Jacek Żakowski stwierdził na kanale YouTube Tomasza Lisa, że oddanie władzy przez koalicję 13 grudnia oznacza „pewne więzienie” dla Donalda Tuska, Adama Bodnara i kilkudziesięciu innych osób. Skomentował to krótko, ale wymownie i tajemniczo Zbigniew Ziobro.
„Czarny” scenariusz według Żakowskiego
Żakowski wprost powiedział w rozmowie z Lisem, że utrata władzy przez ekipę Tuska oznacza wielkie kłopoty dla jej polityków.
Dla Donalda Tuska, Adama Bodnara, kilkudziesięciu innych osób to jest pewne więzienie natychmiast. Następnego dnia po zmianie władzy. Dla nas to jest po prostu anihilacja w sensie obecności społecznej i nie ma co liczyć, że UE nas obroni, bo nas nie obroni
— mówił lewicowy publicysta.
Ziobro komentuje
Słowa te (zauważone i zacytowane przez portal wPolityce.pl) skomentował w serwisie X były minister sprawiedliwości.
Żakowski dobrze poinformowany
— napisał Zbigniew Ziobro. Lakonicznie, ale bardzo sugestywnie.
