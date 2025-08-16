„Znieśliśmy w 2023 roku opłaty i te bramki [na autostradzie A1] podnieśliśmy. Oni je przywrócili w 2025 roku i naprawdę można było się tego spodziewać” - powiedział były minister rozwoju i technologii Waldemar Buda, komentując gigantyczne korki w drodze nad polskie morze.
Europoseł PiS zauważył w mediach społecznościowych wielkie utrudnienia na autostradzie A1 w kierunku nadmorskim. Zaznaczył, że rząd PiS zniósł opłaty i bramki, by można było wygodnie wyjechać na wakacje. Dodał, że następcy przywrócili dawne obostrzenia, przez co wywołano gigantyczne korki.
Zobaczcie, co się wydarzyło wczoraj na autostradzie A1 w kierunku nad morze. Gigantyczne korki, wielogodzinne, i było to do przewidzenia. Tam zawsze były korki. Dlatego znieśliśmy w 2023 roku opłaty i te bramki podnieśliśmy. Oni je przywrócili w 2025 roku i naprawdę można było się tego spodziewać. Niestety nie przewidzieli tego. Niestety nie pomyśleli o ludziach, którzy chcieli wypocząć, którzy w sezonie wakacyjnym tracą godziny na stanie w korku. Wiecie komu podziękować?
— pytał retorycznie Buda.
