Jan Rokita w swoim felietonie na Kanale Zero odniósł się do rozgrywki pomiędzy prezydentem Nawrockim a premierem Tuskiem. „Porównuję sobie rozgrywkę wewnętrzną w Polsce prowadzoną przez Putina z Tuskiem w 2010 roku i dzisiejszą rozgrywkę Trumpa z Nawrockim przeciwko Tuskowi. Wolę rozgrywkę Amerykanów w Polsce niż Rosjan. Po stronie Nawrockiego niż po stronie Tuska w takiej sytuacji” - powiedział.
Trump stawia na prezydenta Nawrockiego. Tusk w odstawce
Ostatnie dni pokazały, że słowa Donalda Tuska o prowadzeniu polityki zagranicznej, nie mają odzwierciedlenia w rzeczywistości. Rząd, mimo że by chciał, to ma bardzo małe pole manewru w tym zakresie. Koronnym przykładem jest tu choćby brak ambasadora w najważniejszej placówce dyplomatycznej. Chodzi oczywiście o Waszyngton. Co prawda jest tam Bogdan Klich, ale nie jest oficjalnie ambasadorem, a jedynie kierownikiem placówki. Jak podaje wiele źródeł, były szef MON, nie ma dojścia do oficjeli w Białym Domu. Co innego prezydent Karol Nawrocki i jego Kancelaria. Już podczas kampanii wyborczej udało im się zorganizować spotkanie z Donaldem Trumpem, co pokazało, że karty w rękach ówczesnego kandydata obywatelskiego były bardzo mocne.
Dobitnym przykładem i ostateczną porażką premiera Tuska i jego polityki była rozmowa europejskich przywódców z prezydentem USA, przed jego spotkaniem z Putinem na Alasce. Kancelaria premiera była pewna, że Tusk będzie uczestniczyć w rozmowie, ale okazało się, że Amerykanie nie byli takim wariantem zainteresowani. Ostatecznie Polskę reprezentował prezydent Karol Nawrocki. Po tym zdarzeniu Donald Tusk musiał uznać pozycję głowy państwa i poprosił o spotkanie, które odbyło się następnego dnia w Pałacu Prezydenckim.
Rokita o rozgrywce Nawrockiego i Tuska
Do walki pomiędzy prezydentem a premierem postanowił odnieść się Jan Rokita. Były polityk PO, w Kanale Zero, porównał rok 2010 do czasów obecnych.
Porównuję sobie rozgrywkę wewnętrzną w Polsce prowadzoną przez Putina z Tuskiem w 2010 roku i dzisiejszą rozgrywkę Trumpa z Nawrockim przeciwko Tuskowi. Wolę rozgrywkę Amerykanów w Polsce niż Rosjan. Po stronie Nawrockiego niż po stronie Tuska w takiej sytuacji
— powiedział.
Wszystko to pokazuje, że Donald Tusk nie panuje już nad polityczną rozgrywką w kraju. Jego siła i kompetencje zostały brutalnie obnażone. On sam jest już traktowany wprost, jako parias polityki nie tylko światowej, ale i europejskiej.
