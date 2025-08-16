„Trzeba w tym miejscu powiedzieć, że inicjatorami tego muzeum byli minister Antoni Macierewicz i minister Michał Dworczyk” - powiedział szef BBN Sławomir Cenckiewicz podczas otwarcia Muzeum Bitwy Warszawskiej 1920 r. w Ossowie.
Muzeum powstało na historycznym terenie, na którym w sierpniu 1920 r. toczyły się walki w obronie stolicy podczas wojny polsko-bolszewickiej. Zwycięstwo pod Ossowem jest uznawane za jeden z przełomowych momentów bitwy o Warszawę. Sławomir Cenckiewicz zaczął od tego, że cieszy się, że to muzeum powstało.
Cieszę się też z tego, co pan wicepremier powiedział, że to muzeum jest dziełem przynajmniej dwóch rządów, czyli jest dziełem przynajmniej kilku formacji politycznych. Trzeba w tym miejscu powiedzieć, że inicjatorami tego muzeum byli minister Antoni Macierewicz i minister Michał Dworczyk
— zaznaczył szef BBN.
Muszę państwu przyznać, że znam cały ból powstawania tego muzeum. Byłem członkiem rady muzeum Wojska Polskiego, rady programowej Muzeum Bitwy Warszawskiej i w pewnym momencie czułem, że to muzeum ma duże kłopoty. To, że one zostały przezwyciężone jest wielkim wysiłkiem Władysława Kosiniaka-Kamysza, ale osobą, która miała największy upór, by to muzeum powstało był pan Czesław Bielecki i jemu należą się wielkie brawa
— mówił.
„Musimy ożywić to muzeum”
Sławomir Cenckiewicz podkreślił to, co powiedział już wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz.
Każde muzeum powinno żyć i każde muzeum jest miejscem pamięci, które powinno żyć. W przypadku tego muzeum to jest trudne, to jest pewna idea, która powinna zostać zrealizowana. To muzum jest daleko od centrum. Musimy to muzeum ożywić tak, by było dostrzegalne z perspektywy stolicy. Muszą być kierunkowskazy, które poprowadzą wszystkich do tego muzeum
— wskazał.
Chciałbym też, aby to muzeum jako muzeum zwycięstwa Wojska Polskiego, co jest mi szczególnie bliskie, jest świetnym miejscem do tego, żeby tutaj swoją przysięgę żołnierską, a nawet awanse generalskie odbierali polscy oficerowie, żeby ono również żyło życiem polskiego wojska. To muzeum ma charakter wszechpolski, charakter zbiorowego wysiłku, który akcentował wicepremier
— powiedział.
Cześć i chwała bohaterom roku 1920
— podkreślił szef BBN.
Bitwa warszawska 1920 roku
Bitwa warszawska 1920 roku to największe militarne zwycięstwo Polski od czasów wiktorii wiedeńskiej 1683 r. Na pamiątkę bitwy, stoczonej 15 sierpnia 1920 r., obchodzimy w Polsce, na mocy ustawy Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 30 lipca 1992 r., Święto Wojska Polskiego.
Bitwa warszawska rozegrała się na przedpolach stolicy w dniach 13-15 sierpnia 1920 r. Była to decydująca batalia wojny polsko-bolszewickiej, która zadecydowała o niepodległości Polski i uratowała Europę przed bolszewizmem. Straty strony polskiej wyniosły ok. 4,5 tys. zabitych, 22 tys. rannych i 10 tys. zaginionych. Przyjmuje się, że ok. 25 tys. żołnierzy bolszewickich poległo lub zostało ciężko rannych, 60 tys. trafiło do polskiej niewoli, a 45 tys. zostało internowanych przez Niemców.
tt/Telewizja Republika/PAP
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/737907-slawomir-cenckiewicz-to-muzeum-ma-charakter-wszechpolski
