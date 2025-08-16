„Okazuje się, że Polska, która naprawdę zachowuje umiar w oskarżaniu Izraela o zachowania niegodne w Strefie Gazy, jest obiektem żywiołowej niechęci ‘kibiców’. Tutaj się kłania i pan Grabowski i Gross, to są też efekty ich pracy” – powiedział Piotr Semka w „Salonie Dziennikarskim”, wspólnej audycji portalu wPolityce.pl i Radia Warszawa, transmitowanej na antenie Telewizji wPolsce24. Gośćmi Jacka Karnowskiego byli również Józef Orzeł, Dorota Kania oraz Tadeusz Płużański.
W trakcie meczu Rakowa Częstochowa z izraelskim z Maccabi Hajfa na trybunie zajmowanej przez kibiców z Izraela pojawił się absolutnie skandaliczny transparent wymierzony w Polaków, na którym „kibice” z Bliskiego Wschodu napisali w odniesieniu do Polaków „Mordercy od 1939 roku”.
To antypolska mowa nienawiści, która powinna…
