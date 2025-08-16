Wideo

Żakowski nie pozostawia złudzeń: UE nas nie obroni! "Dla Donalda Tuska, Adama Bodnara, kilkudziesięciu innych osób to jest pewne więzienie"

Jacek Żakowski na kanale YouTube Tomasz Lisa stwierdził, że oddanie władzy przez Koalicję 13 Grudnia oznacza wielkie problemy, dla jej polityków. „Dla Donalda Tuska, Adama Bodnara, kilkudziesięciu innych osób to jest pewne więzienie natychmiast. Następnego dnia po zmianie władzy. Dla nas to jest po prostu anihilacja w sensie obecności społecznej i nie ma co liczyć, że UE nas obroni, bo nas nie obroni” - powiedział.

Więzienie dla ekipy Tuska

Kolejne sondaże pokazują, że pozycja koalicji 13 grudnia stale słabnie. Gwoździem do trumny okazały się wybory prezydenckie, które przegrał nominat Tuska Rafał Trzaskowski.

Na kanale YouTube Tomasza Lisa doszło do ciekawego stwierdzenia. Jacek Żakowski wprost powiedział, że utrata władzy przez obecną koalicję rządzącą oznacza wielkie kłopoty, dla jej polityków.

Dla Donalda Tuska, Adama Bodnara, kilkudziesięciu innych osób to jest pewne więzienie natychmiast. Następnego dnia po zmianie władzy. Dla nas to jest po prostu anihilacja w sensie obecności społecznej i nie ma co liczyć, że UE nas obroni, bo nas nie obroni

— powiedział.

Żurek o ucieczce lub więzieniu

Warto w tym momencie przypomnieć słowa Waldemara Żurka. Minister sprawiedliwości również widzi sprawy w podobny sposób co Żakowski.

Albo spróbujemy teraz dotrzeć do społeczeństwa, zreformować sądy. Albo nie znajdziemy miejsca w tym kraju i będziemy musieli ratować się emigracją albo wylądujemy w więzieniu

— mówił na antenie TVN.

