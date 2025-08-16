„Zwróćmy uwagę na bardzo koncyliacyjne przemówienie Kosiniaka-Kamysza, jakby chciał się przypodobać Karolowi Nawrockiemu. Tam trwają takie podjazdy pod Pałac Prezydencki, jeśli chodzi o PSL” – powiedział Tadeusz Płużański w „Salonie Dziennikarskim”, wspólnej audycji portalu wPolityce.pl i Radia Warszawa, transmitowanej na antenie Telewizji wPolsce24. Gośćmi Jacka Karnowskiego byli również Józef Orzeł, Dorota Kania oraz Piotr Semka.
Goście „Salonu Dziennikarskiego” odnieśli się do wystąpienia prezydenta Karola Nawrockiego podczas uroczystości z okazji Święta Wojska Polskiego, zgodnie oceniając, że było to kolejne, bardzo dobre i dobitne orędzie.
Przemówienie prezydenta podczas Święta Wojska Polskiego było o tyle istotne, że dotyczyło bezpieczeństwa. Kilka najważniejszych punktów to 300-tys. armia, 5 proc. PKB na obronność, konieczność kończenia kontraktów zapoczątkowanych przez Zjednoczoną Prawicę, które obecny rząd chowa do kieszeni i ten prztyczek pod adresem Tuska, że nie będzie obrony na linii Wisły
— powiedział Tadeusz Płużański.
To samo, co powiedział prezydent na defiladzie, wcześniej powiedział prezydentowi Trumpowi. Przypomniał Bitwę Warszawską i powiedział, że bolszewika trzeba bić. Co to oznacza? 3 września przyjmie prezydenta Nawrockiego i dojdzie do małego zderzenia i jestem ciekaw jak oni z tego wyjdą, a zwłaszcza prezydent Nawrocki, gdyż on, jako historyk, ma dużą szansę, żeby powiedzieć Trumpowi jeszcze raz, że my to znamy, ale Trump zna to słabo, jak imperialna Rosja szkodzi światu
— zaznaczył z kolei Józef Orzeł.
Oczarowanie polską tradycją
Piotr Semka nawiązał do wizyty delegacji USA na zaprzysiężeniu Karola Nawrockiego.
Słyszałem osobiście, że szefowa amerykańskiej delegacji stwierdziła, że gdy gruchnęła w tych gotyckich murach katedry warszawskiej „Bogurodzica” to aż ją ciarki przeszły. Amerykanie mają tęsknotę za ceremoniałem europejskim i nie jest przypadkiem, że gdy następuje kolejna koronacja w brytyjskiej rodzinie królewskiej, to wszystkie amerykańskie telewizje puszczają to na zasadzie live
— powiedział Piotr Semka.
To my możemy światu imponować, kiedy pokazujemy własne tradycje i to, jak bardzo są one zakorzenione. Kraj, który obchodził w tym roku tysiąclecie swojego królestwa, kraj, który towarzyszył Amerykanom w tworzeniu niepodległości z perspektywy kraju istniejącego od siedmiuset lat. Ten kraj ma prawo wskazywać, że pod pewnym względami jest starszym bratem Ameryki, bo to my tworzyliśmy konstytucję równolegle z Amerykanami, to my tworzyliśmy podstawy praw obywatelskich jeśli wziąć pod uwagę przywileje szlacheckie
— dodał.
W przemówieniach Karola Nawrockiego wybrzmiewa odniesienie do młodych ludzi, mowa o służbie Ojczyźnie, istotnej roli Wojska Polskiego. Prezydent mówi, że będzie wspierał młodych ludzi, którzy chcą być żołnierzami, takie zapewnienie, że warto służyć Ojczyźnie i warto być Polakiem. To kontynuacja polityki Lecha Kaczyńskiego
— oceniła Dorota Kania.
Nie wiem, czy zwróciliście uwagę, ile było wczoraj młodych ludzi, dzieci na defiladzie? — pytała.
Rząd daleko w tyle
Tadeusz Płużański zwrócił uwagę na nieodpowiednie zachowanie przedstawicieli rządu polskiego podczas wczorajszych uroczystości na pl. Piłsudskiego.
Zwróćmy uwagę na bardzo koncyliacyjne przemówienie Kosiniaka-Kamysza, jakby chciał się przypodobać Karolowi Nawrockiemu. Tam trwają takie podjazdy pod Pałac Prezydencki, jeśli chodzi o PSL
— wskazywał Tadeusz Płużański.
Rząd jednak nie potrafił się zachować na uroczystościach. Widzieliśmy pl. Piłsudskiego i to, że Kosiniak-Kamysz z Hołownią nie podeszli pod pomnik ofiar katastrofy smoleńskiej ani pod pomnik śp. Lecha Kaczyńskiego. Oni po prostu nie potrafią się zachować
— uzupełnił Płużański.
CZYTAJ TEŻ:
— Prezydent Nawrocki: „Nigdy nie poddamy się rosyjskiemu imperializmowi i dlatego wspieramy Ukrainę w obronie jej wolności”
— Andrzej Duda zachwycony wystąpieniem następcy! „Prezydencie Nawrocki, Niech Twoja służba umacnia Rzeczpospolitą”
— Trump zdał raport europejskim przywódcom po spotkaniu z Putinem! W rozmowie uczestniczył prezydent Karol Nawrocki
— TYLKO U NAS. Słabnąca pozycja premiera. Orzeł: Idzie czas geopolityki. W geopolityce liczy się Ameryka, więc liczy się Nawrocki, a nie Tusk
maz/wPolsce24
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/737892-tylko-u-nas-lider-psl-chce-sie-przypodobac-prezydentowi
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.