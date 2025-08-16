„Karol Nawrocki podkreślił bardzo wyraźnie, że dobrym krokiem w kierunku pokoju na Ukrainie jest rozpoczęcie rozmów przez Donalda Trumpa” - tak poranną rozmowę Karola Nawrockiego m.in. z prezydentem Donaldem Trumpem skomentował rzecznik Prezydenta RP Rafał Leśkiewicz na konferencji prasowej.
Prezydent Karol Nawrocki wziął udział w porannej telekonferencji zorganizowanej przez Prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa po wczorajszym spotkaniu na Alasce. W rozmowie wzięli udział europejscy przywódcy, w tym Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.
O szczegółach rozmowy mówił rzecznik Prezydenta RP Rafał Leśkiewicz na konferencji prasowej.
Prezydent Trump podsumował ustalenia, jakie zapadły w czasie wczorajszego spotkania z Władimirem Putinem. W trakcie tej rozmowy prezydent Karol Nawrocki, reprezentując Polskę, przedstawił nasze stanowisko
— wskazał rzecznik prezydenta.
„To na pewno bardzo ważny krok”
Wyraźnie podkreślił, że w rozmowach z Putinem należy zachować daleko idącą ostrożność i nie ufać Władimirowi Putinowi ani temu, co on mówi, czy tym ustaleniom, które zapadają. Podkreślił także bardzo wyraźnie, że dobrym krokiem w kierunku pokoju na Ukrainie jest rozpoczęcie rozmów przez Donalda Trumpa
— podkreślił.
To na pewno bardzo ważny krok, który może w konsekwencji doprowadzić do zakończenia bardzo krwawego konfliktu zbrojnego na Ukrainie. Prezydent Karol Nawrocki podkreślił także, że o sprawach związanych z Ukrainą należy rozmawiać przede wszystkim z Wołodymyrem Zełenskim
— zaznaczył Rafał Leśkiewicz.
nt/Telewizja wPolsce24
