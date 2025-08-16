42,1 proc. badanych nie wierzy, że po wyborach ponownie powstanie koalicja KO, PSL, Polski 2050 i Nowej Lewicy - wynika z sondażu SW Research dla rp.pl. Optymistami co do kontynuacji koalicji 13 grudnia jest tylko 20,4 proc. ankietowanych!
Jak zauważył serwis rp.pl w komentarzu, „sondaże wskazują, że gdyby do wyborów parlamentarnych doszło obecnie, dzisiejsza koalicja raczej nie miałaby szans na większość w parlamencie”.
Sondaż partyjny
W opracowaniu przypomniano więc wyniki badania IBRiS z końca lipca, z którego wynika, że Koalicja Obywatelska i PiS mogą liczyć kolejno na 30,1 oraz 28,7 proc. poparcia. Trzecią siłą polityczną jest Konfederacja z wynikiem 14,6 proc. Na Lewicę zagłosowałoby 7,1 proc. ankietowanych.
Według tego sondażu progu wyborczego nie przekraczają: Konfederacja Korony Polskiej, czyli partia Grzegorza Brauna (4,6 proc.), PSL (3,6 proc.), partia Razem (3,1 proc.), oraz - na szarym końcu - Polska 2050 Szymona Hołowni (2,8 proc.)
Czy koalicja 13 grudnia przetrwa po wyborach?
Uczestników najnowszego badania SW Research dla rp.pl spytano więc, czy ich zdaniem po najbliższych wyborach możliwe będzie ponowne sformowanie rządu przez KO, PSL, Polskę 2050 i Nową Lewicę.
„Tak” odpowiedziało 20,4 proc. badanych. Odpowiedzi „nie” udzieliło 42,1 proc. respondentów. Zdania w tej kwestii nie ma 37,6 proc. badanych (liczby te nie sumują się do 100 proc. ze względu na zaokrąglenie ich do pierwszego miejsca po przecinku)
— czytamy.
Badanie przeprowadzono w dniach 12–13 sierpnia 2025 roku, wśród 800 internautów powyżej 18. roku życia
