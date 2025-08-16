„Jeżeli ktoś był kontaktem operacyjnym SB, jak twierdzi stowarzyszenie „Ad Vocem” i podaje link do archiwów IPN-u, to naprawdę powinna w swoim życiu trochę być bardziej powściągliwa” - mówi w rozmowie z portalem wPolityce.pl prok. Michał Ostrowski. Zastępca Prokuratora Generalnego w ten sposób odniósł się do decyzji o przedłużeniu jego zawieszenia do stycznia.
Nielegalnie przejęta przez obecne władze Prokuratura Krajowa poinformowała kilka dni temu o przedłużeniu zawieszenia w czynnościach zastępcy Prokuratora Generalnego prok. Michała Ostrowskiego. Decyzję podjął Sąd Dyscyplinarny przy Prokuratorze Generalnym.
Wspierający mnie prokuratorzy ze Stowarzyszenia „Ad Vocem” ujawnili, że osoba, która przedłużała zawieszenie mnie, była kontaktem operacyjnym SB. Trzeba przede wszystkim powiedzieć, że ta osoba nie jest prokuratorem Prokuratury Krajowej, ponieważ nie została powołana na wniosek legalnego Prokuratora Krajowego Dariusza Barskiego
— powiedział portalowi wPolityce.pl zastępca Prokuratora Generalnego prok. Michał Ostrowski.
Potwierdzamy. Dotarła do nas informacja o przedłużeniu zawieszenia ZPG Michała Ostrowskiego.
Jeżeli faktycznie o przedłużeniu tego zawieszenia zdecydowali wymienieni prokuratorzy, to warto uświadomić sobie, kto dziś w Prokuraturze podejmuje decyzje o wadze państwowej. Za taką należy bowiem uznać przedłużenie zawieszenia Zastępcy Prokuratora Generalnego, który wszczął śledztwo w sprawie zamachu stanu.
Na zdjęciu prokurator Tomasz Lejman. Jak wynika z informacji IPN https://katalog.bip.ipn.gov.pl/informacje/75526 w 1988 r. 22-letni wówczas Tomasz Lejman s. Zygfryda zostaje zarejestrowany jako kontakt operacyjny SB.
W 2024 roku ówczesny Prokurator Generalny Adam Bodnar powołuje Tomasza Lejmana na stanowisko prokuratora Prokuratury Krajowej bez wymaganego ustawą wniosku Prokuratora Krajowego. Następnie w październiku 2024 na bezprawnie zwołanym zebraniu prokuratorów Prokuratury Krajowej z udziałem nieuprawnionych osób Tomasz Lejman zostaje wybrany na członka Sądu Dyscyplinarnego przy Prokuratorze Generalnym.
W sierpniu 2025 r. były KO SB współdecyduje o przedłużeniu zawieszenia Zastępcy Prokuratora Generalnego Michała Ostrowskiego.
Tak wygląda prokuratura Adama Bodnara i Waldemara Żurka AD 2025
— czytamy we wpisie na X stowarzyszenia „ASD Vocem”.
„To ma być straszak na wszystkich prokuratorów”
To prok. Michał Ostrowski wszczął śledztwo z doniesienia prezesa TK sędziego Bogdana Święczkowskiego o możliwości popełnienia przestępstwa zamachu stanu przez najważniejszych urzędników obecnego układu władzy. Jak podkreśla zastępca Prokuratora Generalnego osoba, która zdecydowała o jego zawieszeniu, powinna zastanowić się nad swoimi działaniami.
Nie oceniam tu historii, ale jeżeli ktoś był kontaktem operacyjnym SB, jak twierdzi stowarzyszenie „Ad Vocem” podaje link do archiwów IPN-u, to naprawdę powinna w swoim życiu trochę być bardziej powściągliwa, gdy chodzi o takie działania, wobec innych osób, w tym mnie. To ja wszcząłem śledztwo w sprawie zamachu stanu, a ten człowiek mnie zawiesił, czyli przedłużył moje zawieszenie. Decyzją tego człowieka będę w sumie zawieszony blisko rok
— oświadczył prok. Ostrowski.
Nie wykorzystuje się mojego 30-letniego doświadczenia. Zabrali mi narzędzia do pracy i proszę zobaczyć, jacy zrobili to ludzie, z jaką przeszłością. Zrobili to oczywiście bezzasadnie. Śledztwo, które wszcząłem, cały czas się toczy, a oni je kontynuują i jeszcze się tym chwalą w mediach. Ile zgromadzili tomów akt, ilu przesłuchali świadków. To jest niesprawiedliwe
— mówi nasz rozmówca, który został zawieszony właśnie ze względu na rozpoczęcie śledztwa ws. zamachu stanu.
Zrobili to po to, aby każdy prokurator w Polsce wiedział, że też może go spotkać to samo. Skoro można w ten sposób potraktować zastępcę Prokuratora Generalnego, o którego odwołaniu musi zdecydować wyłącznie prezydent, to tak samo można postąpić z każdym innym prokuratorem z rejonu, okręgu i regionu
— podsumowuje prok. Michał Ostrowski.
