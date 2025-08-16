„Zakończyła się rozmowa europejskich liderów oceniająca informację przekazaną przez prezydenta Trumpa i efekty spotkania na Alasce” - poinformował premier Donald Tusk na platformie X. W spotkaniu online uczestniczyli m.in. Emmanuel Macron, Friedrich Merz, Keir Starmer i Giorgia Meloni. Liderzy wysłuchali opinii prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego i przygotowali wspólne oświadczenie.
Wczoraj prezydent USA Donald Trump spotkał się z przywódcą Rosji Władimirem Putinem. Po tych rozmowach przywódcy europejscy uczestniczyli dziś w dwóch naradach online. Najpierw połączyli się z prezydentem USA Donaldem Trumpem i prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim. Później naradzali się we własnym gronie. W pierwszej rozmowie uczestniczył prezydent Karol Nawrocki, a w drugiej - premier Donald Tusk.
Zakończyła się rozmowa europejskich liderów oceniająca informację przekazaną przez prezydenta Trumpa (prezydenta USA Donalda Trumpa - PAP) i efekty spotkania na Alasce. Wspólnie z Emmanuelem Macronem (prezydentem Francji - PAP), Friedrichem Merzem (kanclerzem Niemiec - PAP), Keirem Starmerem (premierem Wielkiej Brytanii - PAP), Giorgią Meloni (premierem Włoch - PAP) wysłuchaliśmy opinii Wołodymyra Zełenskiego (prezydenta Ukrainy - PAP) i przygotowaliśmy wspólne oświadczenie
— napisał na platformie X szef polskiego rządu.
CZYTAJ RÓWNIEŻ:
— Zełenski będzie rozmawiał z Trumpem o zakończeniu wojny. 18 sierpnia pojawi się w Waszyngtonie. „Popieramy propozycję prezydenta”
— Trump zdał raport europejskim przywódcom po spotkaniu z Putinem! W rozmowie uczestniczył prezydent Karol Nawrocki
— TYLKO U NAS. Amerykanie nie chcą rozmawiać z Tuskiem. Były wiceszef MSZ: Premierem dzisiaj jest niestety człowiek, który bardzo dużo napsuł
xyz/PAP/X
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/737883-tusk-europejscy-liderzy-omawiaja-spotkanie-trump-putin
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.