TYLKO U NAS

TYLKO U NAS. Gorąca dyskusja w "Salonie Dziennikarskim"! Spotkanie Trump-Putin. "Drugiej Jałty nie będzie"; "Spotkanie było potrzebne"

  • Polityka
  • opublikowano:
Czytaj więcej Subskrybuj 50% taniej
Sprawdź autor: Telewizja wPolsce24
autor: Telewizja wPolsce24

Drugiej Jałty nie będzie. To była demonstracja siły. W tej chwili to, co się dzieje, wszyscy spodziewali się niesamowitego przełomu. A ja zacytuję Grzegorza Kuczyńskiego, który napisał, że nic z tego nie będzie. Pytanie, czy to jest rzeczywiście wpuszczenie Putina na salony” – powiedziała Dorota Kania, publicystka, wiceprezes oddziału Mazowieckiego Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich w „Salonie Dziennikarskim”, wspólnej audycji portalu wPolityce.pl i Radia Warszawa, transmitowanej na antenie Telewizji wPolsce24. Gośćmi Jacka Karnowskiego byli również Tadeusz Płużański, Telewizja wPolsce24, Józef Orzeł, komentator oraz Piotr Semka, publicysta tygodnika „Do Rzeczy”.

Prezydent USA Donald Trump i przywódca Rosji Władimir Putin określili swoje wczorajsze spotkanie na Alasce jako „konstruktywne”,…

Artykuł dostępny wyłącznie dla cyfrowych prenumeratorów

Teraz za 7,90 zł za pierwszy miesiąc uzyskasz dostęp do tego i pozostałych zamkniętych artykułów.

Kliknij i wybierz e-prenumeratę.

Sieć Przyjaciół Wchodzę i wybieram

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych