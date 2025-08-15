Czy rządząca koalicja przetrwa do końca kadencji? Wicemarszałek Sejmu Marek Zgorzelski, który był gościem telewizji wPolsce24, przekonuje, że tak właśnie będzie. Z kolei red. Marek Pyza jest przekonany, że będzie zupełnie inaczej. Panowie postanowili się założyć. O co? Przegrany będzie musiał… zaśpiewać piosenkę.
Zgorzelski w rozmowie pytany był m.in. o aferę KPO. Jak jego zdaniem się ona zakończy? Czy należy się spodziewać dymisji minister Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz?
Pewnie jakaś decyzja polityczna powinna, moim zdaniem, zapaść. Czyja? To już jest decyzja premiera, który powiedział, że wyjaśnienia pani Pełczyńskiej-Nałęcz satysfakcjonują go średnio
— zaznaczył Zgorzelski.
Pyza zwrócił uwagę, że Pełczyńska-Nałęcz broni się i mówi, że za pieniadze z KPO odpowiadał wiceminister Jacek Karnowski.
Znając pracę tego resortu to mam wrażenie, że pani minister w tym resorcie zachowywała się trochę jak „Ziosia-samosia” i większość decyzji i uprawnień politycznych trzymała w swoim ręku
— stwierdził Zgorzelski.
Na pytanie, dlaczego lider Polski 2050 Szymon Hołownia milczy i nie wypowiada się ws. afery, która dotyczy osoby z jego partii, polityk PSL-u odpowiedział:
Z tego, co wiem wczoraj pan marszałek zakończył urlop, więc może będzie miał szansę się zapoznać i zabrać głos.
Jaki to będzie głos? - dopytywał Marek Pyza.
Poczekajmy, co powie pan premier, a pewnie odniesienie się do tego lider partii, która tworzy większość parlamentarną. Na końcu drogi jest matematyka… Albo ma się 231 szabel i więcej i się sprawuję władzę albo ma się mniej i się tej władzy nie sprawuję
— podkreślił Zgorzelski.
A ma się?
— pytał Pyza.
Ma się
— stwierdził wicemarszałek.
A do kiedy?
— dopytywał redaktor.
Do końca kadencji
— twardo podkreślił Zgorzelski.
Następnie Pyza zaproponował Zgorzelskiemu zakład. Zdaniem redaktora telewizji wPolsce24 koalicji rządząca nie przetrwa do końca kadencji, a zdaniem wicemarszałka tak. Ten kto przegra zaśpiewa w studiu telewizji wPolsce24 wybraną przez Zgorzelskiego piosenkę.
