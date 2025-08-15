„Minister Sikorski przeprosił Litwinów. Kibice Lecha podczas meczu z Żalgirysem wywiesili transparent: ‘Litewski chamie, klęknij przed polskim panem”. A dodatkowo rywalizację przerżnęli’ - atakował… rzecznik MSZ Paweł Wroński we wpisie zamieszczonym w mediach społecznościowych.
Kibice izraelskiego klubu Maccabi Hajfa podczas meczu z Rakowem Częstochowa wywiesili skandaliczny transparent na którym napisano: „Mordercy od 1939 roku”.
Sprawa wywołała ogromne oburzenie opinii publicznej. Szef MSZ Radosław Sikorski dopiero po długim czasie zabrał głos, gdzie… podziękował ambasadzie Izraela za skrytykowanie sprawy.
Następnie zaczął on bronić Izraela.
Przy okazji informuję, że dyplomacja to nie kibolska ustawka. Haniebny transparent nie wystawiło państwo Izrael tylko tamtejsze zakute łby. Ustaliłem z ministrem Marcinem Kierwińskim, że jeśli Węgry pomogą nam ich zidentyfikować to dostaną zakaz wjazdu do Polski. Proszę też zważyć czy chcemy aby nasz ambasador był wzywany na dywanik w Tel Awiwie za każdym razem gdy jakiś dureń napisze o jakimś klubie sportowym per ‚Żydy.’
— wskazał.
CZYTAJ TAKŻE: W końcu się obudził! Sikorski „reaguje” na skandal z kibicami Maccabi. Na wstępie podziękował… ambasadzie Izraela
Podwójne standardy Sikorskiego
Takie stanowisko skrytykował publicysta Wojciech Wybranowski.
Ten sam Sikorski jako szef MSZ w 2013 r. wydał oświadczenie, w którym Litwinow przepraszał za obrażający ich transparent kibicow Lecha. Nazwano to wtedy w oświadczeniu MSZ „pożałowania godnym przejawem bezmyślności i ignorancji”. Wtedy Radosław Sikorski nie twierdził, ze „dyplomacja to nie kibolska ustawka”. Hipokryzja wjechała na pełnej…
— przypomniał.
Nota bene, wcześniej w 2013 r tenże Sikorski nie reagował, kiedy w Wilnie kibice Zalgarisu zniszczyli samochody części przypadkowych kibiców z Polski. Nie było wtedy żadnej reakcji na napaść na kibiców z Polski. (Co sprowokowało później transparent kibiców Lecha)
— wskazał.
Rzecznik MSZ broni
Wpis ten spotkał się z kuriozalną reakcją rzecznika MSZ Pawła Wrońskiego, który bronił twierdzeń Sikorskiego i jeszcze dodatkowo… wyśmiał Lecha Poznań, wypominając mu meczową porażkę.
Potwierdzamy. Pan redaktor ma rację. Minister Sikorski przeprosił Litwinów. Kibice Lecha podczas meczu z Żalgirysem wywiesili transparent: „Litewski chamie, klęknij przed polskim panem”. A dodatkowo rywalizację przerżnęli
— zaznaczył.
Szokujący styl wypowiedzi
Sposób wypowiedzi przez rzecznika MSZ na oficjalnym koncie wywołał niedowierzanie i jest mocno komentowany w mediach społecznościowych.
Chyba istnieje jakaś wewnętrzna liga rzeczników instytucji państwowych. Prowadzi ten, kto walnie mocniej jak łysy grzywką o beton. Podpowiedź fachowa: Jerzy Urban to nie był dobry rzecznik
— przekazał prezes Fundacji Republikańskiej Marek Wróbel.
Rynsztokowy język i niesamowita arogancja. Pycha kroczy przed upadkiem
— oceniła posłanka PiS Olga Semeniuk-Patkowska.
GAZETA WYBORCZA ON
— drwił znany internauta „jachcy”.
as/X
