Tom Rose, nominowany przez prezydenta USA Donalda Trumpa na ambasadora Stanów Zjednoczonych w Warszawie, zamieścił mocny wpis na platformie X w sprawie skandalicznego zachowania kibiców Maccabi Hajfa w czasie meczu Ligi Konferencji z Rakowem Częstochowa. Chodzi o wywieszenie transparentu obrażającego Polaków o treści „Mordercy od 1939 roku”.
Jako dumny amerykański Żyd i niezłomny zwolennik Izraela, jestem wściekły – zniesmaczony, oburzony i zawstydzony – tym przeklętym spektaklem antypolskiej nienawiści, jaki wczoraj zainscenizowali na Węgrzech „kibice” Maccabi Hajfa
— napisał na platformie X Tom Rose.
„Ci bandyci nie są zwykłymi wrogami Polski – są zdrajcami własnego narodu”
To nie było zwykłe chuligaństwo. To było coś więcej. Znacznie więcej. To był nikczemny, wyrachowany akt jadowitego oszczerstwa: mordercze pomówienie o mord rytualny przeciwko dobremu i porządnemu narodowi. Ci bandyci nie są zwykłymi wrogami Polski – są zdrajcami własnego narodu. W świecie, w którym już roi się od prawdziwych wrogów Izraela, ci nikczemni tchórze pracują nad stworzeniem kolejnych. Musimy ich wyrzucić z naszego grona
— dodał.
Jak Żyd może przymykać oko na tak odrażającą nienawiść jednego z naszych wobec dobrego i walecznego narodu?
— zapytał Rose w innym swoim wpisie.
tkwl/X
