Premierem się bywa, prezydentem się bywa, a Polska istnieje 1000 lat. Ponadpolityczny konsensus na temat tego, czy Polska ma istnieć, czy nie, jest priorytetem dla wszystkich mądrze myślących” - wskazuje poseł Wolnych Republikanów Marek Jakubiak, komentując apel prezydenta Karola Nawrockiego o wyłączenie spraw obronnych z politycznego sporu.

Prezydent Karol Nawrocki podczas obchodów Święta Wojska Polskiego zaapelował u otworzenie „konstytucji bezpieczeństwa RP”.

Bezpieczeństwo nie może być przedmiotem sporu politycznego. Nigdy. I nie pozwolę na to jako prezydent RP. Tylko jedność i wspólnota daje nam siłę budowania naszego systemu odporności. Dlatego musimy wspólnie z rządem, z panem premierem pochylić się nad zasadniczymi dokumentami strategii bezpieczeństwa narodowego i głęboko wierzę, że jedyną emocją, która będzie w nowej strategii, będzie emocja polskiej racji stanu, bo Polska jest jedna, a linia Wisły nie jest jej granicą…

