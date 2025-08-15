Andrzej Duda zachwycony wystąpieniem następcy! "Prezydencie Nawrocki, Niech Twoja służba umacnia Rzeczpospolitą"

Andrzej Duda i Karol Nawrocki / autor: X: @NawrockiKn

Z dumą i wzruszeniem wysłuchałem wystąpienia Zwierzchnika Sił Zbrojnych, Pana Prezydenta Karola Nawrockiego” - napisał na platformie X Andrzej Duda, były prezydent. 6 sierpnia Duda zakończył swoją drugą, a więc ostatnią kadencję i jest to pierwsze Święto Wojska Polskiego z nowym prezydentem. „Szanowny Panie Prezydencie, pięknie dziękuję”- odpowiedział Karol Nawrocki.

Dla Andrzeja Dudy było to pierwsze od 10 lat Święto Wojska Polskiego na prezydenckiej emeryturze. Były prezydent skomentował na platformie X mocne i poruszające wystąpienie swojego następcy Karola Nawrockiego.

Jak, zdaniem byłego prezydenta, poradził sobie nowy Zwierzchnik Sił Zbrojnych?

Z dumą i wzruszeniem wysłuchałem wystąpienia Zwierzchnika Sił Zbrojnych, Pana Prezydenta Karola Nawrockiego. Panie Prezydencie, niech Twoja służba umacnia Rzeczpospolitą, nasze wspólne, najwyższe dobro! Niech żyje Polska!

— napisał na platformie X Andrzej Duda.

Prezydent Nawrocki podziękował poprzednikowi.

Szanowny Panie Prezydencie, pięknie dziękuję. Niech miłość do Polski i gotowość do poświęceń dla naszej ukochanej Ojczyzny wybrzmiewa, szczególnie dziś, z wielką mocą. Bo dobro Rzeczpospolitej to szczególne zobowiązanie, które należy pielęgnować każdego dnia. Niech żyje Wojsko Polskie! Niech żyje Polska

— odpowiedział.

CZYTAJ TAKŻE: Prezydent Nawrocki: Będę domagał się skończenia rozmów, a podjęcia decyzji o przeznaczeniu 5 proc. polskiego PKB na obronność

