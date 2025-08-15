„Z dumą i wzruszeniem wysłuchałem wystąpienia Zwierzchnika Sił Zbrojnych, Pana Prezydenta Karola Nawrockiego” - napisał na platformie X Andrzej Duda, były prezydent. 6 sierpnia Duda zakończył swoją drugą, a więc ostatnią kadencję i jest to pierwsze Święto Wojska Polskiego z nowym prezydentem. „Szanowny Panie Prezydencie, pięknie dziękuję”- odpowiedział Karol Nawrocki.
Dla Andrzeja Dudy było to pierwsze od 10 lat Święto Wojska Polskiego na prezydenckiej emeryturze. Były prezydent skomentował na platformie X mocne i poruszające wystąpienie swojego następcy Karola Nawrockiego.
„Z dumą i wzruszeniem wysłuchałem”
Jak, zdaniem byłego prezydenta, poradził sobie nowy Zwierzchnik Sił Zbrojnych?
Z dumą i wzruszeniem wysłuchałem wystąpienia Zwierzchnika Sił Zbrojnych, Pana Prezydenta Karola Nawrockiego. Panie Prezydencie, niech Twoja służba umacnia Rzeczpospolitą, nasze wspólne, najwyższe dobro! Niech żyje Polska!
— napisał na platformie X Andrzej Duda.
Prezydent Nawrocki podziękował poprzednikowi.
Szanowny Panie Prezydencie, pięknie dziękuję. Niech miłość do Polski i gotowość do poświęceń dla naszej ukochanej Ojczyzny wybrzmiewa, szczególnie dziś, z wielką mocą. Bo dobro Rzeczpospolitej to szczególne zobowiązanie, które należy pielęgnować każdego dnia. Niech żyje Wojsko Polskie! Niech żyje Polska
— odpowiedział.
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/737837-andrzej-duda-zachwycony-wystapieniem-nowego-prezydenta
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.