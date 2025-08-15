Prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński we wpisie w mediach społecznościowych wygłosił ważny apel w Święto Wojska Polskiego. „W Siły Zbrojne RP trzeba nieustannie inwestować - tu nie ma miejsca na oszczędności” - podkreślił.
W Święto Wojska Polskiego bądźmy dumni z naszych żołnierzy jeszcze bardziej niż na co dzień. Pamiętajmy też, że bezpieczeństwo jest najważniejsze, a w Siły Zbrojne RP trzeba nieustannie inwestować - tu nie ma miejsca na oszczędności
— wskazał prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński.
Oddajmy dziś hołd wszystkim tym, którzy przelewali krew za wolność naszej Ojczyzny. Niech żyje Wojsko Polskie, niech żyje Polska!
— dodał.
Święto Wojska Polskiego
W tym roku 15 sierpnia przypada 105. rocznica zwycięskiej dla Polski Bitwy Warszawskiej 1920 r. Zwycięstwo polskiego wojska zadecydowało o zachowaniu niepodległości kraju i zatrzymało marsz rewolucji bolszewickiej na Europę Zachodnią. Było także jednym z najważniejszych elementów pamięci historycznej II RP.
W 1923 r. dzień 15 sierpnia został ustanowiony Świętem Wojska Polskiego. Po 1947 r. święto obchodzono w maju, a później 12 października, w rocznicę bitwy pod Lenino, by upamiętnić udział w walkach dywizji im. Tadeusza Kościuszki. Od 1992 r. Świętem Wojska Polskiego ponownie stał się 15 sierpnia.
