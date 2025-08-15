„Będę domagał się skończenia rozmów, a podjęcia decyzji o przeznaczeniu 5 proc. polskiego PKB na obronność. Polskie bezpieczeństwo dzisiaj tego wymaga” - powiedział prezydent Karol Nawrocki podczas obchodów Święta Wojska Polskiego. Dodał, że będzie dążył także do podpisania ponadpolitycznego zobowiązania prezydenta i premiera w sprawie konstytucji bezpieczeństwa RP. Dodał, że zachęca do tego Donalda Tuska!
Karol Nawrocki zaznaczył, że „wielkie zwycięstwo Polaków z 1920 roku nad bolszewikami zostawiło nam – współczesnym Polakom – piękną i ważną lekcję, świadectwo”.
Głębokie dziedzictwo, które musimy czytać. 15 sierpnia budzi w nas co roku wielkiego ducha wolności i zwycięstwa. Ta krwawa lekcja zwycięstwa nad bolszewikami z 1920 roku mówi dzisiaj do nas wyraźnie, że niepodległość jest dobrem cennym, ale niepodległość jest też dobrem bardzo kosztownym i dbanie o niepodległość jest dzisiaj naszym najważniejszym zadaniem
— mówił prezydent.
Wskazał, że „niezależnie od tego, czy o niepodległość biliśmy się przed rokiem 1918, czy w roku 1920, czy dziś żyjemy w Polsce pokoju i spokoju, musimy dokładać wszelkich sił i środków, aby Polska była bezpieczna, a Wojsko Polskie i polskie siły zbrojne mogły się rozwijać, modernizować i żebyśmy mogli mieć coraz więcej żołnierzy”.
Powinniśmy mieć w krótkim czasie nie trzecią, a pierwszą najsilniejszę armię Sojuszu Północnoatlantyckiego w Europie. I do tego będę dążył jako prezydent Polski przez najbliższe lata
— powiedział Karol Nawrocki.
Wskazał też, że zwycięska Bitwa Warszawska sprzed 105 lat mówi, że Polska wygrała dzięki jedności i wspólnocie, nie tylko partii politycznych, ale wspólnocie grup społecznych, w tym chłopów, studentów, żołnierzy i ochotników.
Konstytucja bezpieczeństwa RP
Bezpieczeństwo nie może być przedmiotem sporu politycznego. Nigdy. I nie pozwolę na to jako prezydent RP. Tylko jedność i wspólnota daje nam siłę budowania naszego systemu odporności. Dlatego musimy wspólnie z rządem, z panem premierem pochylić się nad zasadniczymi dokumentami strategii bezpieczeństwa narodowego i głęboko wierzę, że jedyną emocją, która będzie w nowej strategii, będzie emocja polskiej racji stanu, bo Polska jest jedna, a linia Wisły nie jest jej granicą
— podkreślił.
Ocenił, że „musimy uwzględnić także społeczne oczekiwania i chęć poczucia bezpieczeństwa”.
To budowanie jedności będę z konsekwencją budował także wokół konstytucji bezpieczeństwa RP. Tak, zrealizuję swój plan, dążyć będę do tego i już dzisiaj zachęcam do tego pana premiera, abyśmy podpisali ponadpolityczne zobowiązanie prezydenta i premiera
— wskazał.
Mam wielką nadzieję, że każdego kolejnego prezydenta i każdego kolejnego premiera, konstytucja bezpieczeństwa RP da na lata, a może na dekady poczucie tego, że budowa naszego systemu obronności idzie w jednym kierunku mimo dynamiki procesów militarnych na całym świecie, w zakresie zadań sojuszniczych, twardego punktu rozbudowy naszych sił zbrojnych, modernizacji Wojska Polskiego, musimy być wszyscy razem, nie tylko na lata, ale na dekady. Wojsko Polskie nie może funkcjonować w sprintach wyborów parlamentarnych, a nawet prezydenckich. To musi być fundament rozwoju naszej RP
— zaznaczył Karol Nawrocki.
„Rosja nie jest niepokonywalna”
W swoim przemówieniu poprzedzającym defiladę wojskową na warszawskiej Wisłostradzie prezydent podkreślił, że Rosja nie jest niepokonywalna. Przypomniał, że na początku XX w. pokonana została przez Japonię, a w 1920 r. rozbita przez Polaków.
A dziś, od ponad trzech lat, grzęźnie po swoim ataku na Ukrainę. Grzęźnie dzięki wsparciu sojuszniczemu i solidarności narodów wolności. W tym także, a w niektórych momentach przede wszystkim Polski
— dodał.
5 proc. PKB na obronność
Prezydent wskazał, że to w polskich władzach i w całej klasie politycznej „dziś pokładane są nasze nadzieje na zbudowanie Polski pokoju i Polski bezpiecznej”.
Tak, to w naszych rękach jest bezpieczeństwo państwa polskiego i nie możemy zmarnować ani dnia, ani tygodnia, ani miesiąca na rozbudowywanie naszego potencjału. Wiemy też, że jeśli rząd, jeśli społeczeństwo jakiegokolwiek narodu nie będzie płacić na swoją armię, to w pewnym momencie przyjdzie rachunek zapłaty. I będziemy musieli płacić na armie cudze. Tego nie chcemy
— mówił.
Dlatego jednoznacznie, szanowny panie premierze, drodzy państwo, będę domagał się skończenia rozmów, a podjęcia decyzji o przeznaczeniu 5 proc. polskiego PKB na obronność. To się musi stać i musi się stać jak najszybciej. Polskie bezpieczeństwo dzisiaj tego wymaga
— podkreślała głowa państwa.
Jak powiedział Nawrocki, będzie konsekwentnie powtarzał, że historia i narodowa pamięć, a także nasze wysiłki modernizacyjne muszą pozwolić nam myśleć, że jesteśmy gotowi do budowania naszego potencjału i możemy czuć się bezpiecznie.
Polskie bezpieczeństwo dzisiaj tego wymaga
— dodał.
Budowa fabryk amunicji
Zaznaczył, że jako priorytet swoich działań przyjmie także powstanie fabryki amunicji w Polsce.
Wiem, że jesteśmy w procesie budowy fabryki amunicji i wierzę, że jesteśmy gotowi, aby w krótkim czasie produkować milion pocisków artyleryjskich kalibru 155 mm i pół miliona sztuk amunicji czołgowej rocznie. Będę wspierał wszystkie wysiłki legislacyjne i formalne. Musimy mieć własną polską amunicję. Wszystko to po to, aby oczywiście wojny nie było. Wszystko to po to, abyśmy mogli czuć się bezpiecznie, aby siłą narodowej pamięci, historii, naszego przeżywania przeszłości, naszymi wysiłkami modernizacyjnymi i tymi działaniami, które zamierzam podejmować we współpracy z polskim rządem, nie myśleć o wojnie, a myśleć o pokoju i o rozwoju
— przekonywał.
Modernizacja Wojska Polskiego
Musimy kontynuować wysiłek modernizacyjny polskich sił zbrojnych rozpoczęty z wieloma sukcesami po roku 2015
— mówił podczas obchodów prezydent.
Z uznaniem patrzę dzisiaj także na pana ministra Kosiniaka-Kamysza i cieszę się, że śmigłowce Apache trafiły do Polski. Cieszę się, że rozpoczęliśmy drugi etap programu obrony powietrznej Wisła. (…) Bardzo dobrze, że do Polski trafiły czołgi K2 produkcji południowokoreańskiej. Tu jednak nie możemy się zatrzymać. Musimy stworzyć pancerną pięść i musimy mieć tysiąc czołgów K2
— stwierdził.
Jak dodał, „musimy rozbudowywać i modernizować Wojsko Polskie, nie patrząc na cezury wyborów parlamentarnych i dyskusji w polskim parlamencie, realizować to, co jest niezbędne”.
Jako prezydent będę przyglądać się także procesowi rekrutacji i dynamiki przyjęć do Wojska Polskiego. Bardzo się cieszę, że mój postulat co najmniej 300-tysięcznej polskiej armii nie spotkał się z negacją, a spotkał się z licytacją. Jestem oczywiście gotowy, aby zaangażować się co do naszego kierunku półmilionowej armii, jeśli będziemy do tego gotowi
— oświadczył Karol Nawrocki, dodając, że „musimy mieć coraz więcej polskich żołnierzy”.
W tym kontekście wskazał na znaczenie tworzenia dwóch nowych dywizji Wojska Polskiego - 1. Dywizji Piechoty Legionów i 8. Dywizji Piechoty Armii Krajowej, które obecnie znajdują się na wczesnym etapie formowania.
Obie te dywizje będą w moim szczególnym zainteresowaniu, i będę chciał pomóc panu wicepremierowi, panu ministrowi, szefowi Sztabu Generalnego WP w drodze do największej armii NATO w Europie
— mówił.
Prezydent zwrócił też uwagę na kwestię modernizacji Marynarki Wojennej.
Musimy zrealizować program Orka, bo jak mówili mi marynarze, potrzebujemy polskich okrętów podwodnych, a marynarze od lat i dekad na nie czekają
— dodał.
„Jesteście bohaterami współczesności”
Prezydent podkreślał, że uroczysta defilada w Warszawie to symbol, że wszystkie rodzaje sił zbrojnych są gotowe służyć obywatelom. Podziękował też każdemu polskiemu żołnierzowi.
Samo przystąpienie do Wojska Polskiego jest wyrazem bohaterstwa. Jesteście bohaterami współczesności
— podkreślił.
Cześć i chwała bohaterom z 1920 roku. Cześć i chwała bohaterom współczesności, żołnierzom Wojska Polskiego
— mówił prezydent.
nt/KPRP/PAP
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/737815-prezydent-nawrocki-domagam-sie-5-proc-pkb-na-obronnosc
