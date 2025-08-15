„Premierem dzisiaj jest niestety człowiek, który sam bardzo dużo napsuł. To on sam jest sobie winny, bo przecież te jego zachowania, ten pistolecik, taka dziecinada, po co to było? Co on chciał na tym zyskać? Jakieś lajki na Twitterze? Kolejne jakieś opowieści, że Trump jest agentem. Nic na tym nie zyskiwał. Może poza chwilowym poczuciem satysfakcji, że ‘a powiedziałem temu Trumpowi’. Natomiast zaszkodził sobie na stałe” - mówił były wiceszef MSZ Paweł Jabłoński na antenie Telewizji wPolsce24
Prezydent Karol Nawrocki reprezentował Polskę podczas wideorozmowy z udziałem prezydenta USA, który w piątek spotka się z Putinem na Alasce. Stało się tak, ponieważ prezydent USA Donald Trump nie chciał rozmawiać z premierem Donaldem Tuskiem i to jego administracja domagała się, aby stronę polską reprezentował właśnie Karol Nawrocki.…
