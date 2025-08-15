Z inicjatywy Lewicy rząd Donalda Tuska wprowadza absurdalny program skracania czasu pracy. Ma on polegać na tym, że wszyscy podatnicy zapłacą niektórym przedsiębiorcom, by czas pracy dla niektórych osób mógł być w sztuczny sposób skrócony. Zgodnie bardzo krytycznie te pomysły ocenili założyciel Kanału Zero Krzysztof Stanowski i prezes firmy InPost Rafał Brzoska.
Od dziś Wasz pracodawca może skrócić czas pracy. Dzięki pilotażowi prowadzonemu przez ministrę Agnieszkę Dziemianowicz-Bąk w Ministerstwie Pracy. Wystarczy, że się do niego zgłosi, a otrzyma wsparcie i odpowiednie środki finansowe na to, żeby taki eksperyment przeprowadzić u siebie w zakładzie
— powiedziała w nagraniu zamieszczonym na platformie X Magdalena Biejat, wicemarszałek Senatu, która niedawno startowała w wyborach prezydenckich i uzyskała bardzo niski wynik - przekonała do siebie zaledwie 4,23 proc. wyborców, co było siódmym wynikiem w I turze wyborów prezydenckich.
Biejat nie wyjaśniła, że w praktyce program ten ma działać tak, że wszyscy płacący podatki Polacy mają się zrzucić na to, by przedsiębiorcy w niektórych firmach mogli w sztuczny sposób skrócić czas części pracowników. Pracodawcy, którzy zgłoszą się do państwa o pieniądze na ten cel, mogą dostać nawet do miliona złotych. Politycy Lewicy nie dodają, że gdyby pracodawcy chcieli skracać w swoich firmach czas pracy bez wsparcia środków z budżetu państwa, to nic nie stoi na przeszkodzie, by praktykować to już teraz.
„Wy Z NASZYCH PIENIĘDZY zrekompensujecie to pracodawcom?”
Przepraszam, próbuję zrozumieć, ale nie jestem pewny, czy mój mózg to obejmuje. Będziecie dopłacać milion złotych Z NASZYCH PIENIĘDZY firmom, żeby ludzie w tych firmach pracowali mniej? A wy Z NASZYCH PIENIĘDZY zrekompensujecie to pracodawcom?
— zapytał retorycznie na plattormie X Krzysztof Stanowski.
Drodzy Państwo, tym razem przepie… zaledwie 50 milionów złotych na ten „program pilotażowy”
— zaznaczył Stanowski, zapewne nawiązując do innego marnowania pieniędzy podatników w ramach afery KPO. Warto przypomnieć, że na realizowany program wsparcia sektora HoReCa nie wpłynęła jeszcze ani złotówka z Unii Europejskiej - obecnie bulwersujące opinię publiczną m.in. kupowanie jachtów dla przedsiębiorców odbywało się z pieniędzy z polskiego budżetu.
Ja się dziwię, że Pan jest zdziwiony, że tak to wymyślili - spodziewał się Pan czegoś innego? To co? Składamy na potęgę wnioski i zobaczymy jak szybko to się wywali?
— zareagował na refleksję wpis Stanowskiego Rafał Brzoska, prezes InPost, podobnie krytycznie oceniając działanie rządu Donalda Tuska.
tkwl/X
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/737803-rzad-tuska-marnuje-pieniadze-polakowstanowski-nie-wytrzymal
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.