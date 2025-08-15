„Biuro Bezpieczeństwa Narodowego nie występowało o dostęp do SEW Online. System ewidencji wojskowej, SEW ONLINE, stanowi jedno z narzędzi wykorzystywanych w siłach zbrojnych w zakresie organizacji i kadrowym. Dostęp do systemu posiada szereg instytucji MON” - przekazał rzecznik prasowy Prezydenta RP dr Rafał Leśkiewicz, tym samym zdemaskował rewelacje zamieszczone w artykule, który został zamieszczony na łamach portalu Onet.
Biuro Bezpieczeństwa Narodowego pod kierownictwem Sławomira Cenckiewicza, mianowanego na ten urząd przez prezydenta Karola Nawrockiego, zażądało od resortu obrony dostępu do systemu ewidencji żołnierzy Wojska Polskiego
— twierdzi Onet.
„Kłamstwo!”
Rewelacje te zdementowali szef BBN Sławomir Cenckiewicz oraz rzecznik prasowy Prezydenta RP dr Rafał Leśkiewicz na platformie X.
Kłamstwo!
— odpowiedział na doniesienia Onetu Sławomir Cenckiewicz.
Z kolei Rafał Leśkiewicz wydał obszerne oświadczenie.
Biuro Bezpieczeństwa Narodowego nie występowało o dostęp do SEW Online. System ewidencji wojskowej, SEW ONLINE, stanowi jedno z narzędzi wykorzystywanych w siłach zbrojnych w zakresie organizacji i kadrowym. Dostęp do systemu posiada szereg instytucji MON
— wskazał.
SEW ONLINE nie jest bazą teczek akt personalnych. To inne niż teczki narzędzie, służące innym celom
— wyjaśnił.
Ze względu na niejawny charakter SEW ONLINE nie możemy odnosić się do szczegółowych funkcjonalności systemu. Kilka lat temu BBN rozważał korzyści z dostępu do SEW ONLINE dla zabezpieczenia i wsparcia Zwierzchnictwa, jednak wtedy nie zrealizowano tego projektu
— zaznaczył Rafał Leśkiewicz.
„Działają zgodnie z uprawnieniami”
Ponadto informuję, że Szef BBN Sławomir Cenckiewicz i jego zastępcy działają zgodnie ze swoimi uprawnieniami. Szef BBN Sławomir Cenckiewicz posiada dostęp do informacji niejawnych z mocy wyroku WSA z dn. 17.06.2025 r.
— wskazał.
Rozmowy na temat awansów generalskich przebiegły w zgodnej atmosferze i zostały wspólnie uzgodnione między Prezydentem RP, Szefem BBN i Ministrem Obrony Narodowej
— napisał rzecznik prezydenta.
Zastępca Szefa BBN gen. bryg. A. Kowalski oraz Dyrektor Departamentu Zwierzchnictwa nad Siłami Zbrojnymi w BBN gen. dyw. A. Rzeczkowski nie działają w oparciu o afiliacje polityczne, które zostały im w artykule fałszywie przypisane, ale są doskonałymi specjalistami w obszarach swojej działalności i odpowiedzialności
— dodał Rafał Leśkiewicz.
nt/X/Onet
