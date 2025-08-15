MSZ stanowczo potępia zachowanie części kibiców podczas meczu Maccabi Haifa – Raków Częstochowa - czytamy w oświadczeniu resortu po incydencie z transparentem o „mordercach od 1939 r.”. Zapowiedziano., że ambasador Polski w Izraelu będzie rozmawiał o incydencie z tamtejszym MSZ. Reakcja resortu spraw zagranicznych była bardzo spóźniona.
Na transparencie napisano w języku angielskim: „Mordercy od 1939 roku”. Wywieszony został w czwartek przez kibiców izraelskiego klubu Maccabi Hajfa podczas meczu z Rakowem Częstochowa w eliminacjach Ligi Konferencji.
W piątek od incydentu w oświadczeniu odniósł się polski resort spraw zagranicznych.
MSZ stanowczo potępia zachowanie części kibiców podczas meczu Maccabi Haifa – Raków Częstochowa. Dyrektor Departamentu Afryki i Bliskiego Wschodu w MSZ rozmawiał dziś w tej sprawie z Ambasadorem Izraela Ya’akovem Finkelsteinem. Przekazał Panu Ambasadorowi wyrazy najwyższego oburzenia z powodu skandalicznej treści wywieszonego przez izraelskich kibiców transparentu, dziękując jednocześnie za jego jednoznaczne potępienie przez Ambasadę
— czytamy.
Jak dodano, ambasador Polski w Izraelu Maciej Hunia będzie „rozmawiał o tym haniebnym incydencie z tamtejszym MSZ”.
Relacje polsko-izraelskie nie mogą być - i nie będą - niszczone przez ekstremistów. W przekonaniu, że ani na stadionach sportowych, ani poza nimi nie ma miejsca na przemoc i mowę nienawiści, wzywamy do stosownej reakcji na ten incydent władze UEFA
— dodał MSZ.
Także na profilu polskiej ambasady w Izraelu opublikowano anglojęzyczne oświadczenie, w którym zapowiedziano rozmowy z izraelskim MSZ oraz dodano, że „stosunki polsko-izraelskie nie mogą i nie zostaną zniszczone przez ekstremistów”.
W nocy z czwartku na piątek ambasada Izraela w Polsce zareagowała na treść transparentu na platformie X: „Ohydne zachowanie niektórych kibiców Maccabi Hajfa podczas meczu z Rakowem. Na takie słowa i czyny żadnej ze stron nie ma miejsca ani na stadionie, ani nigdzie indziej. Nigdy! Te haniebne incydenty nie odzwierciedlają ducha większości izraelskich kibiców”.
Reakcja Sikorskiego
Wicepremier, minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski przekazał, że dobrze, iż ambasada Izraela w Polsce zareagowała na - jak napisał - „skandaliczny” transparent kibiców Maccabi Hajfa wywieszony podczas meczu. Sikorski głos w sprawie zabrał bardzo poźno, a jego wpisy spotkały się z falą krytyki.
Skądinąd mam nadzieję, że izraelska młodzież jest uczona, że w 1939 to hitlerowskie Niemcy napadły na Polskę i zaczęły mordować jej obywateli wszystkich wyznań i narodowości
— napisał szef MSZ na platformie X.
W kolejnym wpisie Sikorski podkreślił, że dyplomacja nie jest „kibolską ustawką”.
Haniebny transparent nie wystawiło państwo Izrael, tylko tamtejsze zakute łby. Ustaliłem z ministrem Marcinem Kierwińskim, że jeśli Węgry pomogą nam ich zidentyfikować to dostaną zakaz wjazdu do Polski. Proszę też zważyć czy chcemy aby nasz ambasador był wzywany na dywanik w Tel Awiwie za każdym razem gdy jakiś dureń napisze ŁKS Żydy
— napisał szef MSZ na platformie X.
Wcześniej w piątek Kancelaria Prezydenta zaapelowała o stanowczą reakcję Ministerstwa Spraw Zagranicznych i konkretne działania polskiej dyplomacji w sprawie transparentu kibiców Maccabi Hajfa.
Mecz odbył się w Debreczynie na Węgrzech, a Maccabi grało w nim w roli gospodarza. Raków, który u siebie przegrał 0:1, wygrał w rewanżu 2:0 i awansował do czwartej rundy eliminacji Ligi Konferencji.
CZYTAJ TAKŻE:
— Absolutnie skandaliczne zachowanie kibiców z Izraela! Wywiesili transparent o treści: „Mordercy od 1939 roku”
— Fala oburzenia po antypolskim zachowaniu izraelskich kibiców! „Absolutna dzicz”; „Jest już reakcja MSZ?”; „Co na to UEFA?”
tkwl/PAP
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/737798-msz-reaguje-na-skandaliczne-zachowanie-kibicow-z-izraela
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.