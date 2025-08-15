38 proc. Polaków uważa, że działania rządu w sprawie nieprawidłowości wokół środków z KPO są niewystarczające. Ponad dwa razy mniej, bo jedynie 17,3 proc. jest przeciwnego zdania. To wynik najnowszego sondażu SW Research dla Onetu.
Wspomniane badanie zrealizowano w dniach 12-13 sierpnia 2025 metodą wywiadów on-line na SW Panel. Przeprowadzono 830 ankiet z ogólnopolską próbą dorosłych. Uczestnicy odpowiedzieli na pytanie: „Czy uważa Pani/Pan działania rządu w tzw. aferze KPO za wystarczające?”.
Co czwarty badany nie zna działań rządu ws. afery KPO
Jedynie 17,3 proc. respondentów udzieliło twierdzącej odpowiedzi. Z kolei 38 proc. ankietowanych uważa działania rządu za niewystarczające.
Odpowiedź „trudno powiedzieć/nie mam zdania” wskazało 21,2 proc. Niemal co czwarta osoba (23,5 proc. ankietowanych) odpowiedziało, że nie zna takich działań.
