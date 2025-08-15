Premier Donald Tusk w Święto Wojska Polskiego odwiedził Jednostkę Wojskową GROM na warszawskiej Pradze. „Chciałbym, żeby wszyscy nasi partnerzy na świecie, w Europie, w NATO, pamiętali o 15 sierpnia”- powiedział. Żołnierzy GROM szef rządu określił jako „urodzonych zwycięzców”.
Jak podkreślił szef rządu, Polacy wiedzą, że jeśli spotka ich jakieś zagrożenie, padną ofiarą dywersji, to GROM jest od tego, aby im pomóc, a jeśli trzeba, to także wyeliminować przeciwnika, który zagraża państwu polskiemu i obywatelom.
Jesteście oczkiem w głowie całego narodu
— dodał.
Tusk powiedział też, że dzięki żołnierzom GROM wszyscy w Polsce mają poczucie zaufania i narastającej pewności, że są bezpieczni.
„Jesteście wszędzie tam, gdzie jest taka potrzeba”
Wy najlepiej wiecie, co się dzieje w przestrzeni, którą staracie się kontrolować i robicie to skutecznie. Jesteście wszędzie tam, gdzie jest taka potrzeba
— powiedział Tusk do żołnierzy zgromadzonych w Jednostce Wojskowej GROM w Warszawie.
Dodał, że jest pod wielkim wrażeniem ich innowacyjnego myślenia i nowoczesności, a także tego, że są gotowi „do działania w powietrzu, na ziemi, pod wodą, na wodzie”.
Odnosząc się do zaufania, jakim Polacy darzą polskie wojsko zauważył, że „nie ma takiej instytucji, która mogłaby się mierzyć z wami, jeśli chodzi o zaufanie Polaków”.
Ono jest uzasadnione
— ocenił premier.
Polska i Polacy są bezpieczni dzięki Wam. Chcę za Waszą służbę, też za służbę waszych poprzedników, bohaterską, z pełnym oddaniem jeszcze raz w dniu Waszego święta serdecznie podziękować. Polska jest wam wdzięczna. Polska dzięki wam jest bezpieczna. Polska jest gotowa do zwyciężania w każdej trudnej sytuacji właśnie dzięki wam
— przekonywał szef rządu.
„Chciałbym, by wszyscy nasi partnerzy pamiętali o 15 sierpnia”
Premier Donald Tusk podkreślił, że we współczesnym świecie szacunek mają silne kraje, a dzięki naszej armii do takich państw należy także Polska. Podkreślił, że żołnierze są najważniejszym filarem naszego bezpieczeństwa.
Jak dodał - odpowiadają za to trzy filary: odpowiedzialna polityka, zjednoczenie narodu wobec spraw bezpieczeństwa oraz żołnierze.
Trzecim, najważniejszym filarem jesteście wy. Można mówić o bezpieczeństwie, można mówić o mądrej polityce, można także uczestniczyć w defiladzie, można przemawiać. Ale na końcu to wszystko byłyby puste gesty i puste słowa, gdyby nie to, że wy jesteście i że na was można zawsze liczyć
— podkreślił premier.
Jak przypomniał szef rządu, 15 sierpnia to rocznica dnia, w którym polscy bohaterowie, żołnierze, ochotnicy i okoliczna ludność Warszawy zatrzymała Armię Czerwoną w „pochodzie na naszą stolicę, na Polskę, na Europę”.
Nawiązał również do planowanego spotkania prezydenta USA Donalda Trumpa i rosyjskiego dyktatora Władimira Putina, którzy mają rozmawiać m.in. o wojnie na Ukrainie.
Chyba nie ma lepszego dnia, żeby wszyscy, wszyscy bez wyjątku, w Europie i na świecie, przypomnieli sobie, że nie ma rzeczy niemożliwych. (…) Słyszymy dzisiaj czasami takie uwagi, że wsparcie dla walczącej Ukrainy nie ma większego sensu, bo przecież z Rosją nie można wygrać. Chciałbym, żeby wszyscy nasi partnerzy na świecie, w Europie, w NATO, pamiętali o 15 sierpnia i pamiętali o tym, że w takich warunkach, w jakich przyszło nam żyć, wy w tych warunkach pracujecie, czasami walczycie wprost na co dzień, że w tej rzeczywistości, w jakiej jesteśmy, liczy się siła i przekonanie, że można zwyciężać
— powiedział premier.
Czyżby „delikatna” inspiracja prezydentem Karolem Nawrockim? Przedwczoraj podczas telekonferencji europejskich przywódców z prezydentem USA głowa państwa polskiego miała zwrócić się do Donalda Trumpa: „Prezydencie Trump, Zatrzymaj bolszewików 15 sierpnia 2025 jak Polska, także przy udziale żołnierzy z Ukrainy 15 sierpnia 1920!”.
