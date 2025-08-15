„Nie można tego zostawić bez reakcji. Każda minuta takiej indolencji i zostawiania tej sprawy jest coraz bardziej kompromitująca dla rządu” – tak wicerzecznik PiS Mateusz Kurzejewski skomentował na antenie Telewizji wPolsce24 brak poważnej reakcji ze strony rządu Donalda Tuska na antypolski transparent izraelskich kibiców.
Prezydent i ministrowie sportu, obrony narodowej i cyfryzacji oraz rzecznik rządu zaprotestowali przeciw treści transparentu kibiców izraelskiego Maccabi Hajfa podczas meczu z Rakowem Częstochowa w eliminacjach Ligi Konferencji w węgierskim Debreczynie. Napisano na nim w języku angielskim: „Mordercy od 1939 roku”.
Ja oczekuję takiej reakcji natychmiast. Ta reakcja powinna się pojawić jeszcze wczoraj, późnym wieczorem. Nie można tego zostawić bez reakcji. Każda minuta takiej indolencji i zostawiania tej sprawy jest coraz bardziej kompromitująca dla rządu…
