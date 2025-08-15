TYLKO U NAS

TYLKO U NAS. Antypolski transparent. Kurzejewski: Każda minuta indolencji jest coraz bardziej kompromitująca dla rządu

  • Polityka
  • opublikowano:
Czytaj więcej Subskrybuj 50% taniej
Sprawdź Mateusz Kurzejewski; Antypolski transparent / autor: Telewizja wPolsce24
Mateusz Kurzejewski; Antypolski transparent / autor: Telewizja wPolsce24

Nie można tego zostawić bez reakcji. Każda minuta takiej indolencji i zostawiania tej sprawy jest coraz bardziej kompromitująca dla rządu” – tak wicerzecznik PiS Mateusz Kurzejewski skomentował na antenie Telewizji wPolsce24 brak poważnej reakcji ze strony rządu Donalda Tuska na antypolski transparent izraelskich kibiców.

Prezydent i ministrowie sportu, obrony narodowej i cyfryzacji oraz rzecznik rządu zaprotestowali przeciw treści transparentu kibiców izraelskiego Maccabi Hajfa podczas meczu z Rakowem Częstochowa w eliminacjach Ligi Konferencji w węgierskim Debreczynie. Napisano na nim w języku angielskim: „Mordercy od 1939 roku”.

Ja oczekuję takiej reakcji natychmiast. Ta reakcja powinna się pojawić jeszcze wczoraj, późnym wieczorem. Nie można tego zostawić bez reakcji. Każda minuta takiej indolencji i zostawiania tej sprawy jest coraz bardziej kompromitująca dla rządu…

Artykuł dostępny wyłącznie dla cyfrowych prenumeratorów

Teraz za 7,90 zł za pierwszy miesiąc uzyskasz dostęp do tego i pozostałych zamkniętych artykułów.

Kliknij i wybierz e-prenumeratę.

Sieć Przyjaciół Wchodzę i wybieram

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych