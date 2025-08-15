Czy polskiego MSZ zareaguje na skandaliczny transparent, który wywiesili kibicie izraelskiego zespołu Maccabi Hajfa podczas meczu z Rakowem Częstochowa? Zachowanie kibiców potępili już m.in. prezydent Karol Nawrocki i szef oborny narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Ministerstwo spraw zagranicznych nadal milczy!
Reakcji szefa MSZ domagają się politycy Prawa i Sprawiedliwości.
Reakcja MSZ na obraźliwy transparent jest konieczna
— podkreślił Marcin Przydacz.
Osoby, które wczoraj wywiesiły transparent na meczu Maccabi-Raków zbezcześciły pamięć o wszystkich ofiarach niemieckiej agresji podczas II Wojny Światowej. Skandal w Hajfie wymaga natychmiastowej i zdecydowanej reakcji MSZ
— zaznaczył Mariusz Błaszczak.
Obraźliwy i z gruntu fałszywy transparent kibiców Maccabi Hajfa wymaga stanowczej reakcji polskiego MSZ. Kancelaria Prezydenta oczekuje stanowczej reakcji i konkretnych działań polskiej dyplomacji w tej sprawie
— napisał rzecznik prezydenta Karola Nawrockiego.
