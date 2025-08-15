Gdzie jest minister Sikorski?! Dlaczego milczy? "Obraźliwy transparent kibiców Maccabi Hajfa wymaga stanowczej reakcji polskiego MSZ"

Czy polskiego MSZ zareaguje na skandaliczny transparent, który wywiesili kibicie izraelskiego zespołu Maccabi Hajfa podczas meczu z Rakowem Częstochowa? Zachowanie kibiców potępili już m.in. prezydent Karol Nawrocki i szef oborny narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Ministerstwo spraw zagranicznych nadal milczy!

Reakcji szefa MSZ domagają się politycy Prawa i Sprawiedliwości.

Reakcja MSZ na obraźliwy transparent jest konieczna

— podkreślił Marcin Przydacz.

Osoby, które wczoraj wywiesiły transparent na meczu Maccabi-Raków zbezcześciły pamięć o wszystkich ofiarach niemieckiej agresji podczas II Wojny Światowej. Skandal w Hajfie wymaga natychmiastowej i zdecydowanej reakcji MSZ

— zaznaczył Mariusz Błaszczak.

Obraźliwy i z gruntu fałszywy transparent kibiców Maccabi Hajfa wymaga stanowczej reakcji polskiego MSZ. Kancelaria Prezydenta oczekuje stanowczej reakcji i konkretnych działań polskiej dyplomacji w tej sprawie

— napisał rzecznik prezydenta Karola Nawrockiego.

kk/X

