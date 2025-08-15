Haniebny transparent kibiców Maccabi Hajfa. Prezydent Nawrocki: Obraża pamięć o ofiarach. Głupota, której nie tłumaczą żadne słowa

Głupota, której nie tłumaczą żadne słowa” - napisał prezydent Karol Nawrocki na platformie X reagując na antypolski transparent, który pojawił się na stadionie podczas meczu Rakowa Częstochowa z Maccabi Hajfa.

Spotkanie w ramach 3. rundy eliminacji piłkarskiej Ligi Konferencji odbyło w węgierskim Debreczynie. W trakcie spotkania kibice z Izraela wywiesili absolutnie skandaliczny transparent. Izraelscy kibice napisali:

Mordercy od 1939 roku.

- Absolutnie skandaliczne zachowanie kibiców z Izraela! Wywiesili transparent o treści: „Mordercy od 1939 roku”

- Fala oburzenia po antypolskim zachowaniu izraelskich kibiców! „Absolutna dzicz”; „Jest już reakcja MSZ?”; „Co na to UEFA?”

Na ten haniebny transparent zareagował prezydent Karol Nawrocki.

Skandaliczny transparent wywieszony przez kibiców Maccabi Hajfa obraża pamięć o obywatelach polskich-ofiarach II wojny światowej, wśród których było 3 mln Żydów. Głupota, której nie tłumaczą żadne słowa

— napisał prezydent.

kk/X/wPolityce

