Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz na antenie Kanału Zero z jednej strony przyznała, że bony turystyczne Prawa i Sprawiedliwości to był dobry pomysł, ale z drugiej… próbowała stworzyć wrażenie osoby zdziwionej, że za PiS-u udało się zrealizować tak dobry program. Całość wyszła więc dziwnie.
Polacy oburzeni są sprawą afery KPO. Okazało się bowiem, że fundusze z Krajowego Planu Odbudowy zostały przyznane na m.in. firmowe jachty, sauny, solaria, wymianę mebli, zakup wirtualnej strzelnicy, czy…. klub dla swingersów. Co jeszcze bardziej bulwersujące, część środków miało trafić do rodzin działaczy polityków Platformy Obywatelskiej oraz ludzi, którzy finansowo wspierają tę partię.
Twarzą tej afery stała się minister Katarzyna Pełczyńska-Nałecz, której resort był odpowiedzialny za program i której nakazał się tłumaczyć z tego sam premier Donald Tusk.
Sukces bon turystycznego
Pełczyńska-Nałecz konsekwentnie próbuje przekonywać jednak, że żadnej afery nie ma i udała się do Kanału Zero, aby się bronić.
Podczas rozmowy Krzysztof Stanowski zwrócił uwagę, że jeżeli chodzi o programy pomocowe dla branży HoReCa, to podobał mu się pomysł bonu turystycznego.
To był program, w którym rzeczywiście pomagaliśmy branży turystycznej, ale jednocześnie pomagaliśmy ludziom, których nie stać na spędzanie wakacji w jakichś tam miejscach. I to był program, który z założenia był dobrze wymyślony. Tam nie było tak, że ludzie mówili o klubach dla swingersów i o łódkach, tylko można było pojechać z dzieckiem do hotelu i spędzić z nim trzy dni nad morzem
— powiedział Stanowski.
Teraz zdziwię pana redaktora. To był program PiS-u
— powiedziała Pełczyńska-Nałęcz, mówiąc w ten sposób, jakby stworzenie dobrego programu przez PiS było czymś dziwnym.
No i co z tego?
— dopytał dziennikarz.
Dobry był
— stwierdziła minister.
No cieszę się. Jakbyśmy takie programy robili, to dzisiaj nie byłoby tej rozmowy
— odparł Stanowski.
Tusk nie będzie zadowolony
Tę wymianę zdań skomentował w mediach społecznościowych europoseł PiS Michał Dworczyk, były szef KPRM.
Premier Donald Tusk nie będzie zadowolony
— wskazał.
