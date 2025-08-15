„Jako wiceprzewodniczący sejmowej polsko-niemieckiej grupy bilateralnej złożę wniosek o pilne zwołanie posiedzenia grupy poświęconego podsumowaniu pracy K. Ruchniewicza jako pełnomocnika ds. współpracy polsko-niemieckiej oraz sytuacji w Instytucie Pileckiego, w tym w jego berlińskiej filii. Będę też prosił o wyjaśnienia i reakcje Panią Minister Martę Cienkowską” - przekazał poseł PiS, były szef MSZ Szymon Szynkowski vel Sek.
Skompromitowany dyrektor Instytutu Pileckiego prof. Krzysztof Ruchniewicz podjął decyzję o odwołaniu Hanny Radziejowskiej z funkcji kierowniczki oddziału Instytutu Pileckiego w Berlinie.
Instytut próbuje się tłumaczyć
Instytut w mediach społecznościowych próbował bronić swojej kontrowersyjnej decyzji.
Instytut Solidarności i Męstwa im. Witolda Pileckiego informuje, że Hanna Radziejowska została odwołana ze stanowiska kierowniczki Oddziału Instytutu Pileckiego w Berlinie z powodów obiektywnych. Podstawą odwołania jest art. 4b ust. 3 ustawy z dnia 9 listopada 2017 r. o Instytucie Solidarności i Męstwa imienia Witolda Pileckiego w związku z właściwymi postanowieniami Regulaminu Organizacyjnego Oddziału Instytutu Pileckiego w Berlinie. Ostatnie działania Hanny Radziejowskiej poważnie podważyły zaufanie u pracodawcy. Przedstawiane przez nią w mediach społecznościowych oraz mediach tradycyjnych nadinterpretacje i insynuacje, co do realizowanych przez Instytut projektów, stanowią przekroczenie norm i relacji pracownik-pracodawca. W szczególności, gdy udostępnianie osobom trzecim wewnętrznej korespondencji, czy swoich obaw na temat działalności Instytutu następuje bez omówienia ich wcześniej wewnętrznie
— przekonywał instytut.
Oddział Instytutu Pileckiego w Berlinie pełni ważną funkcję w strukturze międzynarodowej Instytutu. Jego zadania obejmują prowadzenie badań naukowych, dokumentowanie skutków totalitaryzmów XX wieku oraz upamiętnianie ich ofiar. Zespół oddziału realizował w ostatnich latach szereg wartościowych działań, w tym współpracę z archiwistami ukraińskimi oraz promocję historii Polski w Niemczech. Nowa osoba pełniąca obowiązki kierownika oddziału w Berlinie zostanie przedstawiona w przyszłym tygodniu, podczas spotkania z zespołem i w osobnym komunikacie dla mediów. Oddział w Berlinie kontynuuje swoją działalność. Wszystkie rozpoczęte programy i projekty zgodne z misją Instytutu będą realizowane. Instytut Pileckiego dąży do wzmocnienia roli berlińskiej placówki jako elementu sieci międzynarodowej, wspierającej badania naukowe i upamiętnianie ofiar totalitaryzmów XX wieku, ze szczególnym uwzględnieniem skutków niemieckiego nazizmu w Europie Środkowo-Wschodniej
— czytamy.
Czas na działania!
Tłumaczenia te skomentował w mediach społecznościowych były minister spraw zagranicznych Szymon Szynkowski vel Sęk.
Jako wiceprzewodniczący sejmowej polsko-niemieckiej grupy bilateralnej złożę wniosek o pilne zwołanie posiedzenia grupy poświęconego podsumowaniu pracy K. Ruchniewicza jako pełnomocnika ds. współpracy polsko-niemieckiej oraz sytuacji w Instytucie Pileckiego, w tym w jego berlińskiej filii. Będę też prosił o wyjaśnienia i reakcje Panią Minister Martę Cienkowską
— wskazał.
Przypomnę, że ostatnie miesiące działalności K. Ruchniewicza to m. in.:
propozycje seminarium o zwrocie przez Polskę dóbr kultury (m.in. Niemcom, Ukrainie);
czystki kadrowe w Instytucie, które jak widać są kontynuowane, skutkujące paraliżem projektów;
zerwanie współpracy z Muzeum Auschwitz-Birkenau;
wstrzymanie programu „Zawołani po imieniu” o Polakach ratujących Żydów;
ograniczenie działań Centrum Lemkina ws. zbrodni rosyjskich na Ukrainie;
odwołanie konferencji w Berlinie o grabieży dzieł sztuki;
stworzenie w Hotelu Schwanen w Szwajcarii zakupionego pod potrzeby najstarszego polskiego muzeum poza granicami kraju… restauracji (bez znalezienia miejsca dla muzeum);
relatywizowanie udziału członków rodziny Schnepf w Zbrodni Augustowskiej
— wymieniał.
Teraz odwołuje się apolitycznego, cenionego w Polsce i w Niemczech fachowca bo….nie pasował do wizji niszczenia Instytutu? Wszystkich, niezależnie od barw politycznych, którym zależy na obronie dobrego imienia Polski i właściwej pracy Instytutu Pileckiego, wzywam do solidarnej reakcji na te szkodliwe działania!
— podkreślił.
CZYTAJ TAKŻE:
— TYLKO U NAS. Prof. Gliński: Odwołanie Radziejowskiej jest realizacją niemieckiej polityki. To są represje, bo w Polsce mamy dyktaturę
— Burza w sieci po wyrzuceniu Radziejowskiej! „Po prostu obrzydliwe”; „Ile jeszcze będzie trwała ta szopka? Ruchniewicz do dymisji!”
— Skompromitowany Ruchniewicz odwołał Radziejowską ze stanowiska kierowniczki Instytutu Pileckiego w Berlinie! Absurdalne zarzuty
as/X
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/737758-szynkowski-vel-sek-mowi-dosc-dzialaniom-ruchniewicza
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.