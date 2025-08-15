Prokuratura Europejska (EPPO) zdecydowała o wszczęciu śledztwa w sprawie wykorzystania pieniędzy z polskiego KPO w sektorze HoReCa, czyli branży turystycznej i gastronomicznej - poinformowała PAP rzeczniczka EPPO Tine Hollevoet.
Jak wyjaśniła Hollevoet, Prokuratura Europejska decyduje jedynie o wszczęciu śledztwa lub odmowie wszczęcia, gdy widzi ku temu powody. Natomiast – jak dodała – EPPO nie odpowiada za wykrywanie i identyfikowanie naruszeń – te muszą zostać zgłoszone przez władze krajowe, policję lub obywateli.
Jako pierwsze informacje o wszczęciu postępowania podało radio RMF FM. Chodzi o aferę związaną z dotacjami na dywersyfikację działalności dla przedsiębiorstw z sektorów HoReCa (hotelarstwo, gastronomia), które ucierpiały wskutek pandemii. Okazało się, że fundusze z Krajowego Planu Odbudowy zostały przyznane na m.in. firmowe jachty, sauny, solaria, wymianę mebli, zakup wirtualnej strzelnicy, czy…. klub dla swingersów. Co jeszcze bardziej bulwersujące, część środków miało trafić do rodzin działaczy polityków Platformy Obywatelskiej oraz ludzi, którzy finansowo wspierają tę partię.
Czynności sprawdzające w związku z doniesieniami medialnymi dotyczącymi nieprawidłowości w udzielaniu dotacji z KPO wszczęła również w ubiegłym tygodniu Prokuratura Regionalna w Warszawie, postępowanie zostało później przekazane do Prokuratury Europejskiej.
CZYTAJ TAKŻE:
— TYLKO U NAS. Afera KPO rzuca nowe światło na mrożenie środków. Buda: „Gdzie by się nie przyjrzeć, to jakaś rodzina albo znajomy kogoś z PO”
— PiS złożyło zawiadomienie do prokuratury ws. afery KPO! „Odpowiada za to Tusk”; „To jest potworny cios w wizerunek Polski”
— Nie do wiary! Dla Żurka afera KPO to… „drobiazg”. Minister powiedział o „politycznym wykorzystywaniu nieprawidłowości”
— A tyle mówili o złym PiS! Pełczyńska-Nałęcz zostaje na stanowisku i… zamraża wypłatę środków z KPO. Uderza też w „netowych aferzystów”
as/PAP
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/737753-prokuratura-europejska-zajmie-sie-afera-kpo
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.