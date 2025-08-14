„Uchwałą Sejmu, która przecież nie jest źródłem prawa, a jedynie stanowiskiem jednego z organów, ‘przywrócony’ ma być ‘stary’ skład KRS” - napisał na platformie X mec. Bartosz Lewandowski, komentując doniesienia „Rzeczypospolitej”. Takie plany, według dziennika, snuje minister Waldemar Żurek, który był w „starym” składzie KRS. To, jak traktować Waldemara Żurka, to nie jedyna wada tego misternego planu. „Upoważnienia do kont, w tym karty NBP wydawane są przez NBP. Spiskowcy musieliby do spisku włączyć Prezesa Adama Glapińskiego. Powodzenia w zderzeniu że ścianą” - ironizuje Dagmara Pawełczyk-Woicka, przewodnicząca KRS.
W Polsce rządzenie za pomocą uchwał Sejmu stało się właściwie już niemal chlebem powszednim, choć groteskowe jest to, że w ten sposób zmiany w państwie i poszczególnych instytucjach wprowadzają ludzie, którzy jeszcze do października 2023 r. słowo „konstytucja” odmieniali przez wszystkie dostępne w języku polskim przypadki i obnosili na koszulkach. Teraz okazuje się najwyraźniej, że Ustawa Zasadnicza to dla tego towarzystwa jedynie gadżet. A jeżeli minister Waldemar Żurek rzeczywiście ma wobec KRS takie plany, jakie opisuje „Rzeczpospolita”, to mamy kolejny dowód.
Ministerstwo Sprawiedliwości rozważa swoiste wygaszenie obecnej Krajowej Rady Sądownictwa uchwałą Sejmu i reaktywowanie składu KRS sprzed reform PiS. Ma to być metoda na obejście prawdopodobnego weta prezydenta wobec zmian ustawowych
— czytamy w dzienniku.
„Rzeczpospolita” podkreśla, że premier Donald Tusk ma wobec ministra Żurka pewne oczekiwania - mianowicie, że nowemu szefowi MS uda się to, co nie udało się jego poprzednikowi Adamowi Bodnarowi.
A chodzi nie tylko o rozliczenia afer byłej władzy, ale także o kwestie kluczowe dla funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości. Jedną z nich jest reforma Krajowej Rady Sądownictwa i przywrócenie wyboru jej sędziowskich członków przez sędziów, a nie przez posłów, jak jest obecnie. Mimo wysiłków poprzedniego ministra uchwalona w tej sprawie ustawa nie weszła w życie. Zmiany zablokował bowiem Andrzej Duda, wysyłając przepisy do Trybunału Konstytucyjnego, gdzie tkwią do dziś. Nie należy się też spodziewać, że nowy prezydent Karol Nawrocki będzie bardziej przychylny dla rządowych planów reformy KRS. Nie dziwi zatem, że w związku ze spodziewanym prezydenckim wetem, resort poszukuje alternatywnej ścieżki
— pisze „Rz”.
Rozmawiano ze mną o koncepcji, którą ministerstwo rozważa. Polega ona na swoistym reaktywowaniu sędziowskiej części ostatniej, prawidłowo wybranej Krajowej Rady Sądownictwa, która funkcjonowała do marca 2018 r.
— mówi sędzia, który był członkiem „starej” KRS.
CZYTAJ RÓWNIEŻ: Alarmujące doniesienia! Żurek chce przejąć KRS tak, jak to zrobiono w przypadku TVP? „Będą przygotowani ludzie wewnątrz”
„Czego to pan minister Żurek nie wymyśli…”
Pojawiły się już ciekawe komentarze na temat planów ministra Żurka.
Te pomysły o „wygaszaniu” KRS może tworzyć tylko zupełny laik. Wprawdzie wykonuje i dysponuje budżetem państwa MF, ale upoważnienia do kont , w tym karty NBP wydawane są przez NBP. Spiskowcy musieliby do spisku włączyć Prezesa Adama Glapińskiego. Powodzenia w zderzeniu że ścianą. To będzie najmniejsza dolegliwość
— zwraca uwagę Dagmara Pawełczyk-Woicka, przewodnicząca KRS.
Czego to pan Minister Waldemar Żurek nie wymyśli… Uchwałą Sejmu, która przecież nie jest źródłem prawa, a jedynie stanowiskiem jednego z organów, „przywrócony” ma być „stary” skład KRS. Jak rozumiem w tym składzie pan Minister Żurek będzie zarówno występował jako członek-Minister, jak i członek wybrany przez sędziów. To rodzi pewne komplikacje… Ale to nie wszystko. Oznacza to, że w planie ma być KRS ten oficjalny i działający na podstawie ustawy i grupa osób uznawana przez Pana Ministra za KRS, choć ustawa takiego organu działającego na podstawie uchwały Sejmu nie przewiduje. A członek KRS powołany przez Prezydenta to w posiedzeniach której Rady będzie brał udział? Bo to chyba wyznacza dalszy los „konkursów” sędziowskich przed KRS?
— pisze mec. Bartosz Lewandowski.
Lista rzeczy, którymi ten rząd jest jeszcze w stanie zaszokować Polaków sukcesywnie się zmniejsza. Tym razem w imię rzekomego „sprzątania” po PiS minister Waldemar Żurek chce zrobić… już totalny bałagan, demolkę i doprowadzić do sytuacji, gdy nie będzie wiadomo, kto jest kim i która KRS jest prawdziwa i legalna.
CZYTAJ TAKŻĘ: Żurek chciał błysnąć, ale otrzymał mocną ripostę od prezydenta Nawrockiego. „Panie ministrze, nie jesteś Bogiem, uświadom to sobie”
jj/Rz, X
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/737743-zurek-chce-reaktywowac-stara-krs-bedzie-totalna-demolka
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.