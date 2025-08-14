Były ambasador w Rumunii, Rosji i Chinach Wojciech Zajączkowski objął funkcję podsekretarza stanu w MSZ; sekretarzem stanu został Ignacy Niemczycki - przekazał MSZ na platformie X. Pracę na stanowisku podsekretarza stanu w MSZ zakończył Marek Prawda.
Na platformie X ministerstwo przekazało, że stanowisko podsekretarza stanu w MSZ objął Wojciech Zajączkowski.
Byłemu ambasadorowi w Rumunii, Rosji i Chinach nominację wręczył wicepremier, minister Radosław Sikorski. Życzymy Ignacemu Niemczyckiemu powodzenia w nowej roli
— podkreślił resort.
Resort udostępnił także nagranie, w którym szef MSZ wręczył nominację Zajączkowskiemu i wyraził wdzięczność, za jego dotychczasową pracę.
Chciałbym serdecznie podziękować za to wszystko co pan robił w MSZ dla kolejnych ministrów
— powiedział Sikorski na nagraniu.
Kolejni ministrowie docenili pańską ekspertyzę w sprawach postsowieckich i dalszego Wschodu. Teraz będzie pan mógł swoje talenty i swoje doświadczenie w jeszcze większym zakresie wykorzystać, także dziękuję i liczę na współpracę
— dodał Sikorski, zwracając się do nowego podsekretarza.
W kolejnym wpisie na platformie X resort przekazał, że na stanowisko sekretarza stanu w MSZ mianowano Ignacego Niemczyckiego - dotychczasowego sekretarza stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, który w MSZ będzie odpowiadać za pion europejski.
Resort przekazał również, że pracę na stanowisku podsekretarza stanu w MSZ zakończył Marek Prawda.
Jesteśmy wdzięczni Panu wiceministrowi za jego pracę i wkład we wzmacnianie pozycji Polski na arenie międzynarodowej
— napisał resort.
Rekonstrukcja rządu
Pod koniec lipca premier Donald Tusk ogłosił skład rządu po rekonstrukcji. Poinformował m.in., że szef MSZ Radosław Sikorski będzie też wicepremierem odpowiedzialnym za całość spraw zagranicznych, również europejskich. Dotychczas ministrem ds. Unii Europejskiej był Adam Szłapka – od niedawna rzecznik rządu. Szłapka pełnił swoją funkcję w ramach struktury Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.
Pod koniec lipca z informacji PAP zbliżonych do rządu wynikało, że niedługo Marek Prawda rozstanie się z tym stanowiskiem. Wiceministrem w MSZ z końcem lipca przestał być także Andrzej Szejna.
W połowie czerwca Sikorski wręczył Marcinowi Bosackiemu nominację na stanowisko sekretarza stanu w MSZ. Bosacki zastąpił w kierownictwie MSZ Jakuba Wiśniewskiego, który został szefem Instytutu Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka.
