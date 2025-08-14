„Przedstawiłem opinii publicznej dokumenty, które pozyskałem, które do mnie dotarły, świadczące o tym, że minister finansów, a wszystko dzieje się w rządzie Donalda Tuska, zobowiązał ministra obrony narodowej do tego, żeby zobowiązania finansowe podjęte w ramach Funduszu Wsparcia Sił Zbrojnych, czyli funduszu pozabudżetowego, były pokrywane jedynie z części Ministerstwa Obrony Narodowej, z tej części budżetu państwa” - wskazał były minister obrony narodowej, były wicepremier Mariusz Błaszczak na antenie Telewizji wPolsce24.
Mariusz Błaszczak na antenie Telewizji wPolsce24 przestrzegał, że stan polskiej armii jest alarmujący.
Stan polskiej armii niestety nie wygląda najlepiej pod tym kątem, że procesy, które rozpoczęliśmy, kiedy rządziło Prawo i Sprawiedliwość, zostały wyhamowane. Myślę tu o procesach budowy nowych jednostek. Myślę tu o procesach powołania do służby żołnierzy. Myślę tutaj też o uzbrojeniu polskiego wojska…
