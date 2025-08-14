Donald Tusk zrzuca winę za aferę KPO na minister funduszy i polityki regionalnej Katarzynę Pełczyńską-Nałęcz. Ta z kolei wskazuje za odpowiedzialnego za program HoReCa Jacka Karnowskiego, wiceministra w swoim resorcie reprezentującego PO. Za te słowa zaatakował ją Bartosz Arłukowicz z KO.
Za program odpowiada akurat minister Karnowski
— powiedziała Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz w RMF FM, wskazując wiceministra funduszy i polityki regionalnej jako odpowiedzialnego za wsparcie z KPO sektora HoReCA.
Jeśli Minister wziął na klatę bycie prawdziwym Ministrem, odpowiada za wiceministrów. Za dyrektorów departamentów. Za konserwatorów. Sekretarki. Za instytucje podległe. Za wszystkie decyzje resortu. Nie chcę też nikogo jakoś martwić, ale Minister odpowiada przed Premierem
— zareagował na Bartosz Arłukowicz, europoseł KO.
„Są być może nieprawidłowości”
Sam wiceminister funduszy i polityki regionalnej Jacek Karnowski w rozmowie z PAP stwierdził, że rzekomo nie ma żadnej afery KPO.
Są być może nieprawidłowości, być może
— dodał.
My już widzimy, że na przykład gdzieniegdzie dochodzi do konfliktu interesu i tam rzeczywiście to będziemy eliminować. Konflikt interesu jest wtedy, kiedy np. osoba oceniająca jest z rodziny, czy ma jakieś porozumienie z osobą, która jest wybierana. I takie sytuacje w środkach unijnych są. Chociażby w tej chwili mamy taką sytuację w innym programie w woj. świętokrzyskim, gdzie będziemy domagali się jako ministerstwo zwrotu pieniędzy
— powiedział.
