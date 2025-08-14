Adam Szłapka w programie „Fakty po Faktach” na antenie TVN24 wypowiedział się na temat afery z KPO. „PiS, Jarosław Kaczyński i wszyscy ci, którzy w PiS-ie odpowiadali za rządzenie, powinni być ostatnimi którzy mówią cokolwiek na ten temat, bo sam program HoReCa i to, jaki ma kształt, […] został w 100 proc. przygotowany przez Grzegorza Budę” - powiedział. Słowa rzecznika rządu sprawdził portal Demagog, który stwierdził, że są one fałszem. Na platformie X sprawa wzbudziła żywiołową dyskusję. „Do końca roku jeszcze kilka miesięcy ale nawet jakby Adam już teraz przestał kłamać to i tak wygra” - stwierdził europoseł PiS Waldemar Buda.
Kolejne kłamstwo Szłapki
Rzecznik rządu Adam Szłapka zabrał głos w sprawie Krajowego Planu Odbudowy. Stwierdził, że afera z programem HoReCa to wina wyłącznie PiSu…
PiS, Jarosław Kaczyński i wszyscy ci, którzy w PiS-ie odpowiadali za rządzenie, powinni być ostatnimi którzy mówią cokolwiek na ten temat, bo sam program HoReCa i to, jaki ma kształt, […] został w 100 proc. przygotowany przez Grzegorza Budę
— powiedział.
Słowa Szłapki, który słynie z „prawdomówności”, na tapet wziął Demagog. Portal zajmujący się fact checkingiem w świecie polityki stwierdził, że oskarżenia rzecznika są fałszem.
Kłamstwo Szłapki wywołało żywiołową dyskusję
Stało się już tradycją, iż kłamstwa rzecznika Szłapki są szeroko komentowane na portalu X.
Do końca roku jeszcze kilka miesięcy ale nawet jakby Adam już teraz przestał kłamać to i tak wygra
— stwierdził europoseł PiS Waldemar Buda.
O matko…
— napisał mecenas Bartosz Lewandowski.
Czy ktoś taki może pełnić funkcję rzecznika rządu? Czy może właśnie dlatego ją pełni?
— dopytał profil Służby w akcji.
Adamie Szłapko czy Ty możesz chociaż raz powiedzieć prawdę? Kurna człowieku
— skomentował Jan Molski.
Taki rzecznik to czyste złoto
— dworował profil Wolność Słowa.
