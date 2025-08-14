Premier Donald Tusk na platformie X krótko skomentował zakończone chwilę wcześniej spotkanie z prezydentem Karolem Nawrockim w Pałacu Prezydenckim. W żartobliwym tonie wymienił kwestię, w której jest zgodny z prezydentem w 100 proc. Sęk w tym, że takich kwestii - z tego co publicznie wiadomo - powinno być w takim razie co najmniej dwie.
W jednym byliśmy z Panem Prezydentem zgodni w stu procentach: że mamy kochane rodziny i fantastyczne dzieci!
— napisał na platformie X Donald Tusk.
To zaskakujące wyznanie, biorąc pod uwagę, że publicznie wiadomo, że zarówno Karol Nawrocki, jak i Donald Tusk, kibicuje temu samemu klubowi piłkarskiemu - Lechii Gdańsk. Czy i w tej kwestii Tusk nie zgadza się z prezydentem w 100 proc.? W sieci pojawiły się spekulacje, czy może Donald Tusk nie zmienił swoich preferencji kibicowskich i nie zaczął kibicować największemu rywalowi Lechii w Trójmieście, czyli Arce Gdynia.
Z tego wpisu można też wysnuć wniosek, że jest pan kibicem Arki Gdynia
— napisała Paulina Matysiak, posłanka Razem.
W sprawie zatrzymania Bobcka też powinniście być zgodni
— zauważył Tomasz Ćwiąkała, dziennikarz sportowy, nawiązując do będącego w kapitalnej formie napastnika Lechii Gdańsk.
No i chyba też w tym, że obaj kibicujecie Lechii Gdańsk?
— zapytał Bartosz Fiałek, użytkownik X.
To jednak panu bliżej do Arki Gdynia?
— dopytywał Michał Cichy, użytkownik X.
A co z Arką Gdynia?!
— napisał Adam Czarnecki, inicjator akcji „Stoimy dla CPK”.
