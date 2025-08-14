„Prezydenci przemijają, premierzy przemijają, większości parlamentarne przemijają, a Wojsko Polskie musi trwać. Za sprawą prezydenta Polski, naród Polski i Rzeczpospolita, chce wam dziś powiedzieć, że was potrzebuje i darzy wielkim szacunkiem. I nie wyobraża sobie przyszłości Polski bez wojska, oficerów, generałów” - powiedział prezydent Karol Nawrocki podczas uroczystości wręczenia nominacji generalskich w Siłach Zbrojnych RP na dziedzińcu Belwederu w Warszawie. Karol Nawrocki po raz pierwszy wręczał dziś żołnierzom nominacje i awanse.
Święto Wojska Polskiego jest świętem każdego polskiego żołnierza. Ale jest także świętem całej naszej narodowej wspólnoty. Całego polskiego narodu, który staje dzisiaj i jutro we wdzięczności do polskich żołnierzy i oficerów. Wdzięczności za to, że możemy żyć w Polsce niepodległej, wolnej, suwerennej, ale także Polsce bez wojny, Polsce pokoju. Przede wszystkim więc w imieniu Polek i Polaków chciałem podziękować za nasz pokój, bezpieczeństwo, suwerenność, i panom generałom, i wszystkim polskim żołnierzom
— mówił prezydent.
Zaczynam też od gratulacji dla panów generałów. Za panów zdolności, umiejętności, predyspozycje osobiste. Za piękną życiową, zawodową ścieżkę. Za to, jak wielką wartość panowie stanowicie dla współczesnej Rzeczpospolitej. Tych nominacji bardzo panom generałom gratuluję. Są one dowodem tego, jaką niesiecie wartość dla naszej ukochanej Ojczyzny
— podkreślał.
Prezydent dziękował także rodzinom i bliskim nominowanych i awansowanych generałów.
Doświadczeni i odważni
Jesteście nie tylko doświadczonymi, ale i odważnymi żołnierzami. Przyjmujecie nominacje w czasie, kiedy na całym świecie jest niespokojnie. Kiedy dochodzi do pewnego przetasowania, zmiany potencjału sił na całej arenie międzynarodowej, geopolitycznej. Jesteście odważni, bo przyjmujecie te nominacje w momencie gdy Polska, Europa, świat, są pod presją z jednej strony ideologii, która niszczy bliskie nam wszystkim wartości, pod presją agresywnego sąsiada, który jest tak niedaleko naszych wschodnich granic. Nasze granice wschodnia i zachodnia są pod presją z jednej strony wojny hybrydowej, z drugiej – nielegalnych imigrantów. A wy tu jesteście i odbieracie od prezydenta Polski nominacje na stopnie generalskie. A wy tu jesteście i odbieracie od prezydenta RP nominacje generalskie. Jesteście więc ludźmi i żołnierzami odważnymi i za to chciałem wam podziękować. A dzisiejsze wydarzenie jest nie tylko wielkim zaszczytem, ale też ogromnym zobowiązaniem. Kolejnym stopniem zobowiązania wobec narodu polskiego. Bo my na zagrożenia, na całym świecie odpowiadamy i panowie generałowie będziecie na nie odpowiadać swoją codzienną misją, codzienną służbą i pracą. Wśród tych zobowiązań jest oczywiście regularny rozwój Polskich Sił Zbrojnych w zakresie rekrutacji i modernizacji, odtwarzania i budowania nowych jednostek wojskowych. To także budowanie hartu ducha, determinacji i gotowości
— mówił Karol Nawrocki.
Nie mam najmniejszych wątpliwości – znając życiorysy wszystkich panów generałów – że stoi przede mną ośmiu oficerów, którzy są do tego w pełni gotowi. Dzisiaj nominacje odebrali ci, którzy będą służyć nam jako narodowej wspólnocie. I za to dziękuję
— dodał.
Dźwięczą mi dzisiaj słowa gen. Stanisława Maczka, który powiedział, że polski żołnierz walczy o wolność wszystkich narodów, ale umiera tylko dla Polski. Patriotyzm, przywiązanie do polskiej flagi są tym, co dla nas najważniejsze i bez czego nie można prowadzić swojej kariery w Wojsku Polskim
— zaznaczył prezydent.
„Wojsko musi być wyłączone z politycznego sporu”
Chciałbym podziękować panu premierowi Władysławowi Kosiniakowi-Kamyszowi i ministrowi Sławomirowi Cenckiewiczowi, że mogliśmy się tu dzisiaj spotkać. A panowie generałowie, być może nieświadomie, stajecie się dzisiaj dowodem na to, że wszystkie kwestie bezpieczeństwa państwa powinny zostać objęte linią demarkacyjną. I jesteście uosobieniem tego, o czym ja i pan premier mówimy regularnie: tak, Wojsko Polskie musi być wyłączone z politycznego sporu i tego jako prezydent będę pilnował
— mówił Zwierzchnik Sił Zbrojnych.
Prezydenci przemijają, premierzy przemijają, większości parlamentarne przemijają, a Wojsko Polskie musi trwać. Za sprawą prezydenta Polski, naród Polski i Rzeczpospolita, chce wam dziś powiedzieć, że was potrzebuje i darzy wielkim szacunkiem. I nie wyobraża sobie przyszłości Polski bez wojska, oficerów, generałów. Dziękuję wam za waszą służbę. Niech żyje Wojsko Polskie. Niech żyje Polska
— podkreślił Nawrocki.
Nominacje dla ośmiu oficerów WP
Akt mianowania na stopień generała broni Wojska Polskiego wręczony został generałowi dywizji Maciejowi Kliszowi – Dowódcy Operacyjnemu Rodzajów Sił Zbrojnych.
Kolejnych trzech oficerów otrzymało akty mianowania na stopień generała dywizji Wojska Polskiego. Są to:
generał brygady Mirosław Polakow – Zastępca Szefa Sztabu Naczelnego Dowództwa Sojuszniczych Sił w Europie (SHAPE) Sojuszniczego Dowództwa Operacyjnego (ACO),
generał brygady Adam Rzeczkowski – Dyrektor Departamentu Zwierzchnictwa nad Siłami Zbrojnymi Biura Bezpieczeństwa Narodowego, oraz generał brygady Krzysztof Zielski – Zastępca Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego.
Z kolei akt mianowania na stopień generała brygady Wojska Polskiego otrzymali:
pułkownik Norbert Chojnacki– Dowódca 2 Skrzydła Lotnictwa Taktycznego,
pułkownik Mariusz Kubarek– Zastępca Dyrektora Centrum Operacyjnego MON,
pułkownik Mieczysław Malec – Szef Pionu Operacyjnego ds. NATO – Zastępca Polskiego Przedstawiciela Wojskowego przy Komitetach Wojskowych NATO i UE, oraz
pułkownik Wacław Samocik – Dowódca 2 Brygady Zmechanizowanej.
