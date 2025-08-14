Leszek Miller w rozmowie z „Super Expressem” wyraził uznanie, dla prezydenta Karola Nawrockiego. Konkretnie twardego stanowiska względem propagowania w Polsce zbrodniczej organizacji OUN-UPA. „Cieszę się bardzo, że nareszcie ważny polityk w Polsce to powiedział, bo do tej pory nie słyszałem, żeby jakikolwiek polityk tego rzędu w ten sposób tak powiedział. Raczej była tendencja, żeby zamykać oczy i zasłaniać uszy, i udawać, że się nic nie dzieje. Więc jeżeli słowa pana Nawrockiego są początkiem jakiejś zmiany politycznej w tej sprawie, to bardzo dobrze. To się będę naprawdę bardzo cieszył” - powiedział.
Skandale z propagowaniem OUN-UPA
W ostatnim czasie doszło do kilku skandali z udziałem obywateli Ukrainy, którzy pozwolili sobie na propagowanie zbrodniczych organizacji OUN-UPA na terenie Polski. Pomnik ofiar Rzezi Wołyńskiej w Domostawie został zdewastowany - pojawił się na nim napis „Sława UPA” oraz czarno-czerwona flaga, symbol organizacji. Z kolei na Stadionie Narodowym, podczas koncertu białoruskiego rapera, doszło do propagowania banderyzmu - przez zgromadzonych Ukraińców. Miały miejsca również burdy i starcia z ochroną obiektu.
Miller chwali prezydenta Nawrockiego
Prezydent Karol Nawrocki został zaprzysiężony 6 sierpnia br. Chociaż do ostatniego momentu lewicowo-liberalne środowiska podważały jego wybór, to pierwszy tydzień urzędowania pokazał, że nawet jego wielcy przeciwnicy są pod wrażeniem. Były premier Leszek Miller wypowiedział się na temat działań prezydenta RP. Konkretnie stanowiska względem symboli zbrodniczej organizacji OUN-UPA.
Muszę z przyjemnością powiedzieć, że pan prezydent Nawrocki chyba jest pierwszym wysokim urzędnikiem państwowym w Polsce, który powiedział, że symbole banderowskie w polskiej przestrzeni publicznej są nie do zaakceptowania. Słowa prezydenta witam z uznaniem
— powiedział.
Dodał również:
Cieszę się bardzo, że nareszcie ważny polityk w Polsce to powiedział, bo do tej pory nie słyszałem, żeby jakikolwiek polityk tego rzędu w ten sposób tak powiedział. Raczej była tendencja, żeby zamykać oczy i zasłaniać uszy, i udawać, że się nic nie dzieje. Więc jeżeli słowa pana Nawrockiego są początkiem jakiejś zmiany politycznej w tej sprawie, to bardzo dobrze. To się będę naprawdę bardzo cieszył.
